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Leonel Ximenes

Advogado capixaba representará OAB Federal em órgão internacional

Entre objetivos da entidade estão a integração, a defesa conjunta das prerrogativas da advocacia e a defesa do estado democrático de direito

Publicado em 08 de Junho de 2022 às 02:11

Públicado em 

08 jun 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Advogado Luiz Cláudio Allemand
Advogado Luiz Cláudio Allemand Crédito: Divulgação
O advogado Luiz Cláudio Allemand vai assumir nova função institucional, desta vez com abrangência em toda a América do Sul. A convite da OAB Federal, ele será o representante da entidade na Comissão de Processos Eletrônicos do Conselho de Colégios e Ordens de Advogados do Mercosul (Coadem).
Criado em 1993 e institucionalizado em 1998, o Coadem reúne as Ordens dos Advogados de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai e atua pela integração regional da advocacia frente às normas relativas ao Mercosul.
Entre outras atividades, o Coadem promove amplos debates sobre temas voltados para a advocacia dos países membros e atua no fortalecimento do próprio Mercosul, na perspectiva dos advogados.
Entre seus objetivos estão a integração, a defesa conjunta das prerrogativas da advocacia e a defesa do estado democrático de direito. São realizados quatro encontros a cada ano, com alternância das sedes.
As assembleias sempre tratam de questões práticas do exercício profissional dos quatro países e algumas questões que afetam os advogados que atuam em processos do Mercosul.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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