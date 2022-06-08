Advogado capixaba representará OAB Federal em órgão internacional

O advogado Luiz Cláudio Allemand vai assumir nova função institucional, desta vez com abrangência em toda a América do Sul. A convite da OAB Federal
, ele será o representante da entidade na Comissão de Processos Eletrônicos do Conselho de Colégios e Ordens de Advogados do Mercosul (Coadem).
Criado em 1993 e institucionalizado em 1998, o Coadem reúne as Ordens dos Advogados de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai e atua pela integração regional da advocacia frente às normas relativas ao Mercosul
.
Entre outras atividades, o Coadem promove amplos debates sobre temas voltados para a advocacia dos países membros e atua no fortalecimento do próprio Mercosul, na perspectiva dos advogados.
Entre seus objetivos estão a integração, a defesa conjunta das prerrogativas da advocacia e a defesa do estado democrático de direito. São realizados quatro encontros a cada ano, com alternância das sedes.
As assembleias sempre tratam de questões práticas do exercício profissional dos quatro países e algumas questões que afetam os advogados que atuam em processos do Mercosul.