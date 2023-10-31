A Vale vai às compras: em 10 meses, R$ 3,2 bilhões de empresas no ES

Portaria da Vale em Tubarão Crédito: Vitor Nogueira

Vale já comprou, de janeiro a setembro deste ano, R$ 3,2 bilhões de empresas com matriz ou filial no Espírito Santo para as operações locais. Isso representa 49% de todas as compras realizadas pela Vale no Estado, que chegou ao total de quase R$ 6,4 bilhões neste período.

“As empresas capixabas têm se qualificado cada vez mais para aproveitar as oportunidades de negócios tanto dentro quanto fora do Espírito Santo. Para nós, da Vale, é um orgulho participar dessa evolução seja nas compras diretas, seja nos programas de qualificação direcionados aos fornecedores locais”, destaca o diretor de Suprimentos Sul, Sudeste e Pelotização da Vale, Fernando Alcântara.

Os fornecedores do Espírito Santo também fizeram negócios com a Vale para operações fora do Estado. A tendência, segundo a mineradora, é que o montante de compras externas em 2023 seja 10% superior ao registrado em 2022, que atingiu R$ 1,3 bilhão.

Os dados foram passados pela Vale durante reunião da Câmara Setorial de Base e Construção da Federação das Indústrias do ES , realizada na última terça-feira (24), na sede da Findes, que reuniu cerca de 20 empresas fornecedoras.