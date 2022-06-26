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Leonel Ximenes

A cidade do ES que foi selecionada para uma missão técnica em Portugal

Município capixaba concorreu com 64 cidades brasileiras; apenas nove foram selecionadas para participar da visita

Publicado em 26 de Junho de 2022 às 02:11

Públicado em 

26 jun 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Os representantes de Viana vão conhecer as experiências de inovação na gestão pública adotadas em cidades portuguesas
Os representantes de Viana vão conhecer as experiências de inovação na gestão pública adotadas em cidades portuguesas Crédito: PMV/Divulgação
Viana é a única cidade do Espírito Santo selecionada para participar em Portugal, em novembro, de uma missão técnica para troca de experiências sobre projetos que serão realizados na cidade da Grande Vitória. Os representantes capixabas vão conhecer as experiências de inovação na gestão pública adotadas no país europeu.
O projeto recebeu 64 candidaturas de municípios de todo o país e, destas, apenas nove foram avaliadas e classificadas para participar da visita técnica. O intercâmbio será realizado por meio do Projeto InovaJuntos, implementado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), em parceria com o Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, Portugal.

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Representantes de Viana já têm agendada uma visita a Valongo, cidade que faz parte da área metropolitana do Porto, e que, no âmbito da cidadania, conquistou três reconhecimentos internacionais e é considerada uma cidade 12 estrelas pelo conselho da Europa. Valongo recebeu também uma menção honrosa nos prêmios do Observatório Internacional da Democracia Participativa (OIDP) em 2018.
“A iniciativa é muito atraente para o desenvolvimento de Viana. Inovar na gestão pública, promovendo projetos para o crescimento da cidade, é necessário para solucionar os desafios da gestão pública. Nosso município está em pleno desenvolvimento e essa missão internacional traz oportunidades de cooperação e ingresso em ações de destaque para Viana”, destacou o prefeito Wanderson Bueno (Podemos).

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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