A cidade do ES que foi selecionada para uma missão técnica em Portugal

Viana
é a única cidade do Espírito Santo
selecionada para participar em Portugal, em novembro, de uma missão técnica para troca de experiências sobre projetos que serão realizados na cidade da Grande Vitória
. Os representantes capixabas vão conhecer as experiências de inovação na gestão pública adotadas no país europeu.
O projeto recebeu 64 candidaturas de municípios de todo o país e, destas, apenas nove foram avaliadas e classificadas para participar da visita técnica. O intercâmbio será realizado por meio do Projeto InovaJuntos, implementado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), em parceria com o Centro de Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, Portugal
.
Representantes de Viana já têm agendada uma visita a Valongo, cidade que faz parte da área metropolitana do Porto, e que, no âmbito da cidadania, conquistou três reconhecimentos internacionais e é considerada uma cidade 12 estrelas pelo conselho da Europa
. Valongo recebeu também uma menção honrosa nos prêmios do Observatório Internacional da Democracia Participativa (OIDP) em 2018.
“A iniciativa é muito atraente para o desenvolvimento de Viana. Inovar na gestão pública, promovendo projetos para o crescimento da cidade, é necessário para solucionar os desafios da gestão pública. Nosso município está em pleno desenvolvimento e essa missão internacional traz oportunidades de cooperação e ingresso em ações de destaque para Viana”, destacou o prefeito Wanderson Bueno (Podemos).