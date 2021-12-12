A arte das paneleiras de barro do ES em sessão especial do Senado

A arte das paneleiras de barro do Espírito Santo será apresentada em uma sessão especial do Senado
, nesta segunda-feira (13), às 14h. Durante a sessão, que será transmitida ao vivo pelo canal da TV Senado no YouTube, será exibido o primeiro episódio da websérie “É da Mão de Quem?- Paneleiras”, documentário que valoriza o ofício repassado pelas artesãs às filhas, netas, sobrinhas e vizinhas no cotidiano da vida doméstica.
O projeto “Griôs de Goiabeiras” foi selecionado pelo edital “Cultura Digital”, da Secult, com recursos da Lei Aldir Blanc e o apoio da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo
. A realização é do Instituto Marlin Azul em parceria com a Banda de Congo Panela de Barro de Goiabeiras.
Acesse o site https://imacultural.org.br
/ para conhecer os episódios já lançados, entre eles, “São Benedito vai abrindo meus caminhos- Congo” (2º episódio), “Acordai quem está dormindo - Folia de Reis” (3º Episódio) e “Balança que eu quero ver- Cantadeiras de Roda” (4º Episódio). O quinto e último curta da websérie “Manguezal” será lançado na próxima quarta-feira (15), às 19h, pelo mesmo site. Cada documentário tem duração de 15 minutos.