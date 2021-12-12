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Leonel Ximenes

A arte das paneleiras de barro do ES em sessão especial do Senado

Documentário sobre o ofício reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) será exibido também na internet

Públicado em 

12 dez 2021 às 02:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A arte das paneleiras é o foco do projeto “Griôs de Goiabeiras”
A arte das paneleiras é o foco do projeto “Griôs de Goiabeiras” Crédito: Divulgação
A arte das paneleiras de barro do Espírito Santo será apresentada em uma sessão especial do Senado, nesta segunda-feira (13), às 14h. Durante a sessão, que será transmitida ao vivo pelo canal da TV Senado no YouTube, será exibido o primeiro episódio da websérie “É da Mão de Quem?- Paneleiras”, documentário que valoriza o ofício repassado pelas artesãs às filhas, netas, sobrinhas e vizinhas no cotidiano da vida doméstica.
Convocada pelo senador Fabiano Contarato (Rede-ES), a sessão especial terá as presenças das diretoras da websérie “Griôs de Goiabeiras”, Beatriz Lindenberg e Jamilda Bento, e faz parte das comemorações dos 19 anos do registro do ofício das paneleiras pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).
O saber reunido na fabricação artesanal de panelas de barro tornou-se, em 2002, o primeiro bem cultural registrado como Patrimônio Imaterial no Livro de Registro dos Saberes pelo Iphan. Panela de barro tem tudo a ver com a moqueca capixaba, principal prato da gastronomia do ES.

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O projeto “Griôs de Goiabeiras” foi selecionado pelo edital “Cultura Digital”, da Secult, com recursos da Lei Aldir Blanc e o apoio da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo. A realização é do Instituto Marlin Azul em parceria com a Banda de Congo Panela de Barro de Goiabeiras.
Acesse o site https://imacultural.org.br/ para conhecer os episódios já lançados, entre eles, “São Benedito vai abrindo meus caminhos- Congo” (2º episódio), “Acordai quem está dormindo - Folia de Reis” (3º Episódio) e “Balança que eu quero ver- Cantadeiras de Roda” (4º Episódio). O quinto e último curta da websérie “Manguezal” será lançado na próxima quarta-feira (15), às 19h, pelo mesmo site. Cada documentário tem duração de 15 minutos.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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