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Leonel Ximenes

100 mil peças de coleções de todo o país serão expostas e vendidas no ES

O público verá, entre outros itens, cédulas e moedas antigas,  cartões-postais antigos, vinis, cartões telefônicos, selos postais raros, revistas em quadrinhos, álbuns de figurinhas, miniaturas, antiguidades

Publicado em 26 de Maio de 2022 às 02:11

Públicado em 

26 mai 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Algumas das preciosidades que estarão expostas no 7º Encontro Nacional de Multicolecionismo de Vitória
Algumas das preciosidades que estarão expostas no 7º Encontro Nacional de Multicolecionismo de Vitória Crédito: RF Comunicação
Os números falam por si: são 33 mesas, mais de 100 mil peças de coleção e expositores de 11 Estados. Vai ter de tudo no 7º Encontro Nacional de Multicolecionismo de Vitória, que será realizado entre 3 e 5 de junho, no Century Plaza Apart Hotel, em Camburi. O evento, com entrada gratuita, faz parte do calendário oficial da Sociedade Brasileira de Numismática.
Estarão em exposição, entre outros itens, cédulas e moedas antigas e recentes, nacionais e estrangeiras, comemorativas, cartões-postais antigos, vinis, cartões telefônicos (sim, o mundo já viveu sem smartphones), selos postais raros, revistas em quadrinhos, álbuns de figurinhas, miniaturas, antiguidades, catálogos, material de apoio para montagem e preservação de coleções, documentos datados do Império assinado pela família real brasileira e todo tipo de objeto colecionável. Os itens do acervo estarão à venda ou poderão ser trocados.
Documento da época do Império que faz parte da amostra
Documento fiscal da época do Império que faz parte da amostra Crédito: RF Comunicação
Entre os artigos mais aguardados, segundo a assessoria do evento, estão moedas de 960 réis, 640 réis e 320 réis (esta equivale a uma pataca) e medalhas com a efígie do imperador D. Pedro II.

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“O evento é um incentivo para as pessoas voltarem a resgatar suas coleções. Além disso, há peças de antiguidades que não são encontradas facilmente no cotidiano”, ressalta Walter Moraes Cruz, colecionador e um dos expositores do 7º Encontro Nacional de Multicolecionismo. “O encontro é de suma importância para resgatar a história das cédulas e das moedas, entre outros objetos do colecionismo de modo geral”, acrescenta.
Nilo Sérgio Bastos, fundador da Sociedade Capixaba de Multicolecionismo e organizador do evento
Nilo Sérgio Bastos (de camisa branca), fundador da Sociedade Capixaba de Multicolecionismo e organizador do evento Crédito: RF Comunicação
Colecionador desde os 12 anos de idade, Nilo Sérgio Bastos, fundador da Sociedade Capixaba de Multicolecionismo e organizador do evento, sempre teve interesse nas moedas e cédulas raras. Para ele, o evento presencial, depois de dois anos paralisado por causa da pandemia, será um momento de confraternização dos numismáticos e uma grande oportunidade para o público conhecer mais sobre o mundo das coleções.

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7º Encontro Nacional de Multicolecionismo de Vitória

  • Data: 3 a 5 de junho
  • Horário: 9h às 18h (sexta e sábado)
  • 9h às 15h (domingo)
  • Entrada (gratuita)
  • Local: Century Plaza Apart Hotel (antigo Hotel Bourbon) – Av. Dante Micheline, 435, Praia de Camburi, Vitória
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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