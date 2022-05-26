100 mil peças de coleções de todo o país serão expostas e vendidas no ES

Algumas das preciosidades que estarão expostas no 7º Encontro Nacional de Multicolecionismo de Vitória Crédito: RF Comunicação

Os números falam por si: são 33 mesas, mais de 100 mil peças de coleção e expositores de 11 Estados. Vai ter de tudo no 7º Encontro Nacional de Multicolecionismo de Vitória , que será realizado entre 3 e 5 de junho, no Century Plaza Apart Hotel, em Camburi . O evento, com entrada gratuita, faz parte do calendário oficial da Sociedade Brasileira de Numismática.

Estarão em exposição, entre outros itens, cédulas e moedas antigas e recentes, nacionais e estrangeiras, comemorativas, cartões-postais antigos, vinis, cartões telefônicos (sim, o mundo já viveu sem smartphones), selos postais raros, revistas em quadrinhos, álbuns de figurinhas, miniaturas, antiguidades, catálogos, material de apoio para montagem e preservação de coleções, documentos datados do Império assinado pela família real brasileira e todo tipo de objeto colecionável. Os itens do acervo estarão à venda ou poderão ser trocados.

Documento fiscal da época do Império que faz parte da amostra Crédito: RF Comunicação

Entre os artigos mais aguardados, segundo a assessoria do evento, estão moedas de 960 réis, 640 réis e 320 réis (esta equivale a uma pataca) e medalhas com a efígie do imperador D. Pedro II

“O evento é um incentivo para as pessoas voltarem a resgatar suas coleções. Além disso, há peças de antiguidades que não são encontradas facilmente no cotidiano”, ressalta Walter Moraes Cruz, colecionador e um dos expositores do 7º Encontro Nacional de Multicolecionismo. “O encontro é de suma importância para resgatar a história das cédulas e das moedas, entre outros objetos do colecionismo de modo geral”, acrescenta.

Nilo Sérgio Bastos (de camisa branca), fundador da Sociedade Capixaba de Multicolecionismo e organizador do evento Crédito: RF Comunicação

Colecionador desde os 12 anos de idade, Nilo Sérgio Bastos, fundador da Sociedade Capixaba de Multicolecionismo e organizador do evento, sempre teve interesse nas moedas e cédulas raras. Para ele, o evento presencial, depois de dois anos paralisado por causa da pandemia, será um momento de confraternização dos numismáticos e uma grande oportunidade para o público conhecer mais sobre o mundo das coleções.

7º Encontro Nacional de Multicolecionismo de Vitória