Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pandemia

Sobre a Covid-19, todos querem saber: onde estamos e para onde vamos?

A emergência de variantes do vírus mais transmissíveis e a corrida de ampliação da cobertura vacinal são os dois lados que se enfrentam no atual estágio da pandemia

Públicado em 

07 out 2021 às 02:00
Lauro Ferreira Pinto

Colunista

Lauro Ferreira Pinto

Prefeitura de Linhares
Vacinação tem papel essencial no controle da epidemia até pela menor contagiosidade dos que se vacinaram. Crédito: Prefeitura de Linhares
Duas forças opostas ajudam a modelar o momento atual da pandemia de Covid- 19 entre nós: a emergência de variantes do vírus mais transmissíveis e a corrida de ampliação de cobertura vacinal. Entre as variantes de preocupação (VOC, em inglês), a “vedete” da hora é a variante delta, responsável pela última onda que varre as principais regiões do planeta e já com mais de 90% dos novos casos aqui no Estado.
Essa variante tem várias mutações chaves na espícula (“spike”) que aumentam a ligação ao receptor ECA2, facilitando muito a transmissão viral. A vacinação, agora em ritmo acelerado, foi desenhada e aprovada para reduzir casos graves e mortes, como vem ocorrendo.
Uma interessante análise da performance dessas duas forças foi divulgada semana passada por pesquisadores de Harvard, Yale e da Universidade de Chapel Hill na Carolina do Norte. Eles acompanharam atletas infectados seguidos pelo programa de saúde ocupacional da NBA (National Basketball Association) entre o final de 2020 e meados de agosto de 2021.

Veja Também

Covid-19: mais de 91% do público acima dos 18 anos no ES já recebeu a 1ºdose

Covid-19: ES recebe novo lote com 63 mil doses da vacina da Pfizer

Covid-19: dados da vacinação podem alterar mapa de risco no ES

Observaram que a variante delta foi capaz de infectar atletas vacinados e não vacinados. Entre os profissionais de basquete vacinados, a maioria havia recebido Pfizer, uma parte havia recebido Janssen e uns poucos a Moderna (também vacina de RNA). Curiosamente, os atletas vacinados mostravam picos de replicação viral semelhante aos não vacinados, mas negativavam o vírus na orofaringe bem mais rapidamente que os não vacinados, ficavam bem em tempo menor e transmitiam por menos dias que os não vacinados!! Achados semelhantes foram submetidos à publicação por pesquisadores de Cingapura.
Quais lições os pesquisadores americanos de Harvard e Yale sugerem tirar dessas descobertas? Em primeiro lugar, as poderosas vacinas de RNA (e obviamente as outras de vetor viral ou inativadas) não protegem definitivamente da infecção pela nova variante delta, apesar de protegerem de hospitalizações e mortes, que despencam nos vacinados.
Assim, é essencial persistir no uso correto de máscaras, como proteção aos mais vulneráveis, apesar da contínua sabotagem que persiste sendo feita pelos que negam a doença. O CDC divulgou nesta semana nos EUA que municípios sem exigência de uso de máscaras tinham mais que o dobro de casos de Covid nas escolas locais em que havia exigência de uso de máscaras.
Segundo, a vacinação tem papel essencial no controle da epidemia até pela menor contagiosidade dos que se vacinaram. Por isso seguimos convencendo aos que se negam a vacinar, para melhor proteção coletiva, para que a vida volte à rotina, mortes sejam evitadas, e os empregos retornem salvando postos de trabalho.

Lauro Ferreira Pinto

Doutor em Doencas Infecciosas pela Ufes e professor da Emescam. Neste espaco quer refletir sobre saude e qualidade de vida na pandemia.

Tópicos Relacionados

Covid-19 Pandemia Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Brasil pode ter recorde de naturalizados na Copa
Imagem de destaque
10 dicas para identificar e contestar juros abusivos em contratos bancários
Imagem de destaque
Adolescente é baleado por suspeitos que estavam em moto em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados