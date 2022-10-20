Reflexões da pandemia: será que aprendemos com os erros?

Há duas semanas, usamos este espaço para comentar o sucesso dos países do Pacífico Ocidental no enfrentamento da pandemia, e também as poucas mortes da África em razão, principalmente, da idade média do africano de apenas 18 anos. Hoje vamos comentar o fracasso da Europa com 4.144 óbitos por milhão de habitantes e das Américas com 4.051 óbitos por milhão de habitantes.

A Europa alternou políticas de restrição e relaxamento com excessiva agilidade antes da vacinação em massa, com intenção de achatar a curva de contaminação para evitar colapso da rede de saúde, sofrendo sucessivas ondas de contágio em março de 2020, setembro de 2020 e depois dezembro de 2021.

O Velho Continente pagou o preço da população mais idosa do planeta. A idade média do europeu é de 42 anos, uma das principais razões da elevada mortalidade lá. Dois países nórdicos tiveram as mais baixas taxas de óbito no continente europeu: a Islândia e a Noruega (com 210 e 280 óbitos por milhão respectivamente). Ambas eram governadas por mulheres. Aliás, a equipe de pesquisadores da Lancet Comissions conclui que os países governados por mulheres em média se saíram melhor na pandemia.

E as Américas? Como o país mais rico do mundo, os EUA, com um gasto em saúde colossal, de mais de 10% do PIB, tiveram tantos mortos? Em primeiro lugar, uma população em média mais velha (> 35 anos), com mais comorbidades, obesidade, diabetes, doença pulmonar crônica, doença cardiovascular.

Em segundo lugar, houve imensas falhas em testagem e isolamento. Simplesmente não havia testes suficientes. O invejável CDC – Center for Disease Control – falhou em distribuir testes com eficiência. Um caríssimo sistema de saúde focado em hospitais e sofisticados centros de excelência de diagnóstico e tratamento, com escassos 2% de gastos em saúde pública, não tem tradição em rastrear contatos, isolar doentes e contactantes.

Os Estados Unidos têm o mérito de ter investido de modo maciço em vacinas. Justiça seja feita, a administração Trump criou a operação WARP SPEED para acelerar, desenvolver e produzir vacinas contra Covid. Ironias à parte, Trump, um republicano conservador é entusiasta das vacinas. No entanto, é lá onde o movimento antivacina é mais forte e dezenas de milhões de pessoas se recusaram a se vacinar, e centenas de milhares de mortes evitáveis ocorreram.

Até aqui no Brasil, muitas pessoas defenderam o “direito à liberdade, de não inocularem em seu corpo vacinas ditas experimentais...” Esses mesmos argumentos eram usados quando foram lançados os cintos de segurança de três pontos no século passado. As pessoas defendiam o “direito de não serem amarradas no seus carros”.

As redes sociais fizeram um ruído insuportável, assustando as pessoas e minando a credibilidade da ciência. Apenas o Facebook tem cerca de 2,4 bilhões de assinantes no mundo, com enorme capilaridade. Mais de 40% dos vídeos encontrados no Youtube sobre Covid-19 têm informações falsas. A radicalização política e ideológica envolveu a comunidade médica e seus órgãos de representação.