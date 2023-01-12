Quais são as novidades científicas previstas para 2023?

A "Nature", importante revista científica britânica, descreveu, há algumas semanas, quais prováveis novidades devemos esperar dos vários campos das ciências em 2023.

Na área de vacinas, seguindo o sucesso das vacinas de mRNA contra Covid, a BioNTech, alemã, deverá iniciar os primeiros ensaios em humanos de novas vacinas contra malária, tuberculose e herpes genital. A Moderna, sua concorrente de Massachussetts, também iniciará testes de vacinas contra herpes genital e zoster. A BioNTech e a Pfizer já estão testando vacinas para proteção simultânea de Covid e gripe.

Ainda na área médica, esperam-se em 2023 as primeiras terapias de edição genética com tecnologia CRISPR. A farmacêutica americana Vertex, de Boston, deve submeter à aprovação do FDA novos tratamentos para anemia falciforme e B-talassemia. Estes envolvem retirada de células-tronco da própria pessoa e uso de tecnologia CRISPr-Cas9 para editar e corrigir os genes envolvidos, antes de infundir de voltas as células às pessoas com essas doenças.

Esperam-se também novos resultados nas pesquisas de medicamentos para tratar demência. Uma nova droga para Alzheimer, a Blacarmesina, desenvolvida pela Anavex Live Sciences de Nova York, tem gerado alguma expectativa. Ela ativa proteínas que melhoram estabilidade e conectividade dos neurônios.

Esperamos também para este ano belas e interessantes percepções do universo. Além de novas imagens do telescópio James Webb, o telescópio espacial Euclides, da agência europeia, que será capaz de criar uma imagem em 3D do Universo, deve estar operante em 2023. O Observatório Vera Rubin, no Chile, também estará operante em julho de 2023, assim como Xinjiang Qitai Radio Telescope na China. Ver estrelas promete ser uma experiência fascinante neste ano que se inicia.

Imagens de telescópio revelam detalhes inéditos do planeta Júpiter Crédito: Telescópio James Webb/Nasa

A OMS deve publicar os resultados de uma investigação com objetivo de determinar pouco mais de duas dezenas de patógenos (vírus ou bactérias) com potencial de causar futuros surtos que ameacem nossa vida cotidiana. O objetivo é elencar prioridades de pesquisa, em vacinas, testes e terapias que possam proteger a humanidade de desastres como foi o da Covid-19.

Aqueles que vivem no mundo da lua não foram esquecidos. Está prevista aterrisagem lunar em 2023. Além da missão Orion da Nasa, não tripulada, uma missão japonesa e outra indiana deverão acontecer. A nave Starship, da SpaceX, tem programada para 2023 a primeira viagem civil à Lua com 11 pessoas, em um voo de seis dias.