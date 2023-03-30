Olha a dengue aí de novo...

Há várias possíveis explicações para essas novidades: os últimos surtos ocorreram antes de 2018. Esse intervalo, potenciado pelo confinamento da pandemia, aumentou a população suscetível. É possível que o aquecimento global também interfira. Estamos no início do outono e o calor está inclemente. Choveu muito também! Em todo o Brasil, os reservatórios nunca estiveram tão cheios. O Cantareira está em níveis só atingidos há mais de dez anos. Como continuamos essencialmente desleixados com o lixo urbano, a proliferação de mosquitos está garantida.

As pessoas precisam ficar atentas que a dengue, ao contrário da Covid, gripe e outras viroses respiratórias, não causa tosse ou nariz escorrendo. Causa muita dor de cabeça e prostração. Um alerta importante para o capixaba é que, na dúvida, deve cuidar com carinho da hidratação. A prevenção da dengue grave, antigamente chamada de dengue hemorrágica, consiste na hidratação adequada. Por exemplo, uma pessoa com essa doença, com 70 Kg, deve tomar no mínimo 4 litros de líquido ao dia, sendo 1/3 de soro oral, Gatorade, ou outra solução salina qualquer. Muitas vezes as pessoas com dengue sentem enjoos e têm dificuldade para ingerir um copo inteiro de líquido de uma só vez. Por isso, orientamos tomar “de gole em gole” o tempo todo, com uma garrafinha ao lado. São medidas simples que previnem complicações.