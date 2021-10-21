Em um Brasil adormecido, qual lobo você alimenta?

“Um homem muito velho conversava com seu neto: - Há uma batalha travada dentro de mim. Uma luta terrível entre dois lobos. Um é maligno – raivoso, ganancioso, ciumento, arrogante e covarde. O outro é bondoso – pacífico, amoroso, modesto, generoso, honesto e confiável. Estes dois lobos também estão lutando dentro de você, e dentro de todas as outras pessoas. A criança fica pensativa e após algum tempo pergunta ao ancião: Qual dos lobos vai vencer? O velho sorri e responde: O lobo que você alimentar”.