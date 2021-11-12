Os absurdos se superam rapidamente na política brasileira

Por falta de transparência, o STF suspendeu a execução dessas emendas. Embora não tenha acabado com a RP9, o STF deverá, daqui a algum tempo, decidir sobre a legalidade dessa forma de distribuição absurda de recursos da União. Como definiu a ministra Carmen Lúcia, a RP9 afronta “o princípio da igualdade, na medida em que privilegia certos congressistas em detrimento de outros”, pondo “em risco o sistema democrático”. A ministra Rosa Weber já havia relatado que as informações sobre as emendas deveriam ter “amplo acesso público (...) em conformidade com os princípios da publicidade e transparência”.