Não haverá terceiro turno das eleições no Brasil

Os bolsonaristas ainda sonham com um terceiro turno das eleições , recusando-se a aceitar o fato de as eleições terem terminado e que o seu líder foi derrotado. É melhor complementar a frase acima esclarecendo que quem ainda sonha com o terceiro turno é uma quantidade cada vez menor de pessoas. Até porque, ninguém desconhece, Bolsonaro recebeu votos de eleitores que não devem e nem podem ser classificados como “bolsonaristas”, já que muitos desses votos foram motivados pelo sentimento anti-PT de boa parte da população.

Por isso, as pessoas que se aglomeram em frente às instalações militares, empunhando a bandeira verde-amarela, cantando o hino nacional e gritando palavras de ordem que pedem “intervenção militar”, vão acabar compreendendo, cada vez mais, que não haverá terceiro turno. E que, se quiserem retornar ao poder, devem seguir o rito democrático e aguardar as próximas eleições. Assim como o ídolo de Bolsonaro, Donald Trump, faz nos Estados Unidos ao lançar a sua pré-candidatura às eleições de 2024.

O próprio Bolsonaro já deve ter entendido que qualquer tipo de pressão defendendo intervenção militar é um tiro no pé de qualquer político. A intervenção militar é a própria negação da política como, aliás, ocorreu no Brasil pós 1964. Não demorou muito para que o governo militar suspendesse as eleições, dissolvesse os partidos e cassasse as lideranças políticas, mesmo aquelas que haviam apoiado a derrubada de Jango.

Muito provavelmente é por isso que o presidente, após ser anunciada a sua derrota, se refugiou no Palácio da Alvorada. Apesar de não ter reconhecido oficialmente a vitória de Lula – e não ter abandonado o surrado discurso de fraude nas urnas eletrônicas –, Bolsonaro pediu aos caminhoneiros, em vídeo, a desobstrução das rodovias e em momento algum incentivou manifestantes a acamparem nas portas dos quartéis.

De Bolsonaro não se deve esperar muita coisa, por isso uma recaída para um pronunciamento golpista não deve ser descartada. Mas se isso ocorrer, será mais um gol contra entre tantos já cometidos pelo presidente da República durante o seu mandato. Ou será que alguém ainda duvida que os constantes ataques ao sistema eletrônico de votação – esse mesmo sistema que elegeu uma maioria bolsonarista para o Congresso Nacional – foram uma das maiores razões para a rejeição de Bolsonaro, ao serem vistos como “choro de perdedor”?