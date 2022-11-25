Lula empolgado, Lula desastrado

Qualquer pessoa medianamente esclarecida sabe que a estabilidade fiscal é condição básica para que prosperem as ações sociais. Para implementar uma política social consistente, é imprescindível que o país esteja com as contas em dia. Quando um governo gasta mais do que arrecada, recorre ao endividamento que gera inflação que corrói o poder aquisitivo de todos, principalmente o dos mais pobres. Como bem definiu Simone Tebet, ao comentar a “PEC da Transição” – que já está sendo chamada de “PEC da Gastança” –. é preciso ter cuidado com o gasto público porque podemos “estar dando com uma mão e tirando com duas”.