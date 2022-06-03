Evolução da Covid-19 atesta a importância da prevenção

Máscaras continuarão a fazer parte da rotina das pessoas em 2020 no Espírito Santo Crédito: Agência Brasil

Covid-19 ainda não acabou e só quem não sabe disso – ou finge não saber – é o governo federal que revogou o decreto que havia instituído o Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento da pandemia. É bem verdade que a quantidade de casos e de óbitos está próximo da estabilidade em praticamente todos os Estados do país, mas baixar a guarda, a esta altura dos acontecimentos, é uma temeridade.

O alerta veio do Comitê de Medidas em Vigilância de Saúde do Governo de São Paulo que acaba de recomendar o retorno do uso de máscaras em locais fechados, considerando que a quantidade de internações por Covid-19 subiu 120% em maio em relação ao mês anterior. O governo paulista não decretou a volta da obrigatoriedade das máscaras, mas a recomendação merece ser seguida. Para as pessoas do grupo de risco, a recomendação é a de que usem as máscaras mesmo nos ambientes abertos.

A recomendação ressalta a necessária prudência quando se constata que a contaminação continua presente e, em muitos casos – como no Espírito Santo – está crescente. Como explica o secretário de Saúde do Espírito Santo, a tendência é a de que a quantidade de infecções cresça ainda mais durante o inverno. Felizmente a quantidade de óbitos tem permanecido estável, o que demonstra, de uma vez por todas, a eficácia da vacinação. De acordo com o secretário Nésio Fernandes, os óbitos têm sido registrados em pessoas que não estavam com o esquema vacinal completo.

Os números da Covid-19 no Espírito Santo confirmam os ótimos efeitos da vacina. Mesmo com 7.149 novos casos em maio (10 casos por hora, um aumento de 24,8% em relação a abril), foram 18 os mortos por Covid-19 (uma redução de 67,2% em relação ao mês anterior). Durante vinte dias de maio não foram registrados óbitos por Covid-19, graças à vacinação da maioria da população. Nas últimas seis semanas as infecções aumentaram em sete vezes (de 322 para 2.256) e a taxa de positividade dos testes aumentou 20%.

Esses números demonstram a importância de a população, pela sua própria iniciativa – sem esperar por decretos governamentais – adotar a prudência como o melhor comportamento. Ou seja, voltar a usar máscaras nas aglomerações – em locais como feiras livres, shoppings, academias, escolas, supermercados e em eventos públicos –, principalmente entre as pessoas que integram os grupos de maior risco. Além, é claro, de manter em dia a vacinação, já que somente no Espírito Santo 1,5 milhão de pessoas está com doses em atraso.