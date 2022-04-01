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Política

Congresso deve priorizar pacote anticorrupção para deter a onda de impunidade

As propostas – reunidas sob o título “As novas medidas contra a corrupção” – foram elaboradas com base em sugestões do movimento “Unidos contra a Corrupção” que reúne 300 instituições como a Transparência Internacional Brasil

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 02:00

Públicado em 

01 abr 2022 às 02:00
José Carlos Corrêa

Colunista

José Carlos Corrêa

Deputados em sessão do Congresso Nacional
Deputados em sessão do Congresso Nacional Crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Palco de tantas iniciativas contrárias ao interesse público – como a destinação de uma fortuna para as campanhas eleitorais, o fundo partidário, o orçamento secreto e os privilégios concedidos à classe política como o foro privilegiado – o Congresso Nacional assiste à uma iniciativa louvável de um grupo de senadores e deputados: as propostas contidas em nove projetos de lei apresentados no último dia 16 de março que pretendem avançar no combate à corrupção.
A iniciativa é liderada pelo senador Alessandro Vieira (SE) e pelos deputados Tabata Amaral (SP) e Felipe Rigoni (ES) e conta com o apoio de pelo menos cinco outros senadores (entre os quais o capixaba Fabiano Contarato) e dez deputados do Partido Novo.
As propostas – reunidas sob o título “As novas medidas contra a corrupção” – foram elaboradas com base em sugestões do movimento “Unidos contra a Corrupção” que reúne 300 instituições como a Transparência Internacional Brasil. Elas tramitam simultaneamente no Senado e na Câmara e estão agrupadas em seis grandes temas: transparência e acesso informação; gênero e corrupção; detecção de corrupção com o uso de tecnologia; promoção da cultura da integridade; contratações públicas; e nomeações em cargos públicos.
Entre as propostas estão a criação do crime de corrupção privada, a ampliação do rol de entidades sujeitas ao controle de lavagem de dinheiro, incluindo os partidos políticos, e a exigência de programas de integridade para contratação com a administração pública em obras de grande vulto.

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Elas tratam também da retirada da prescrição retroativa no Código Penal, do bloqueio de bens (permitindo descontos cautelares do salário do agente público em ação de improbidade administrativa), e a responsabilização civil e administrativa de empresas por corrupção privada.
Estão sendo propostos ainda o aumento de 5 para 10 anos da prescrição em ações de improbidade administrativa, a criação de novas regras de responsabilização dos partidos políticos para as eleições e a ampliação do conceito de agente público para responsabilização em ações de improbidade administrativa.
Ultrapassada a primeira etapa de elaboração das propostas – construídas com diálogos com especialistas e entidade da sociedade civil dedicadas ao combate à corrupção – e de apresentação dos projetos, resta agora angariar apoio parlamentar para que os projetos sigam a tramitação regular e logrem aprovação.
Possivelmente será essa a etapa mais difícil e trabalhosa, já que o Congresso tem um histórico de sepultar iniciativas que pretendem varrer do país as práticas de corrupção. Basta lembrar que os três projetos que pretendem instituir a prisão após condenação em segunda instância estão parados há dois anos, e que a PEC que limita o foro privilegiado enfrenta uma tramitação de tartaruga há cinco anos.

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O Brasil precisa, mais do que nunca, de iniciativas de combate à corrupção, para tentar conter a ofensiva de impunidade desencadeada a partir do desmonte da Operação Lava Jato (capitaneada pela Procuradoria-Geral da República) e da anulação em série, pelo Supremo Tribunal Federal, de condenações por corrupção.
No meio de tantas notícias desanimadoras para quem sonha com um país correto e íntegro, o pacote anticorrupção proposto pelos parlamentares mostra que, apesar dos pesares, há uma luz no fim do túnel. Capaz, quem sabe?, de reverter a atual onda de impunidade que grassa no país.

José Carlos Corrêa

E jornalista. Atualidades de economia e politica, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham analises neste espaco.

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