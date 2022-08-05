Bolsonaro e Lula flertam com o autoritarismo

Que Bolsonaro flerta com o autoritarismo todos sabemos desde sempre porque ele nunca deixou de fazer referências elogiosas ao regime militar de 1964. Regime que, com mão de ferro, governou o país sem eleições diretas para a presidência da República, governos estaduais e prefeituras das capitais, que fechou o parlamento, praticou a censura e suspendeu os direitos e garantias individuais. Os constantes ataques ao Supremo Tribunal Federal e a seus ministros demostram que o sonho de Bolsonaro é o mesmo do seu filho Eduardo que disse, em 2018, que para fechar o STF basta “um soldado e um cabo”.