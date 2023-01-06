A frente nem tão ampla assim de Lula

Lula (PT) ao lado do senador eleito Flávio Dino (PSB-MA), cotado para os ministérios da Justiça e da Segurança Pública Crédito: Divulgação/Ricardo Stuckert

Mas o episódio ocorrido no mês passado, no qual Edmar Camata foi convidado para ser o novo diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal e desconvidado no dia seguinte , mostra que a frente ampla de Lula não é tão ampla assim. O fato concreto é que Flávio Dino, na época futuro ministro da Justiça de Lula, convidou Camata, no dia 20 de dezembro, para assumir o comando da PRF. Mas, no dia seguinte, meia hora antes do anúncio oficial da escolha, Camata recebeu um telefonema de um assessor de Dino informando que o convite estava retirado porque “houve impedimentos absolutos que não poderiam ser transpostos”.

Ao jornal “O Globo”, Flávio Dino explicou que desistiu de nomear Edmar Camata após a revelação de que ele fez, anos atrás, nas redes sociais, críticas a Lula e manifestações de apoio à Operação Lava Jato. À jornalista Bela Megale, de “O Globo”, Camata disse que “as postagens refletiam a leitura de um momento” e que “muitos brasileiros acreditaram na Lava Jato”.

Edmar Camata não deve lamentar o ocorrido, mesmo que, para ele, fosse uma honra ser diretor-geral da PRF, já que é policial rodoviário federal de carreira. Mas, tão ou mais importante que isso, é Camata poder exibir, em seu currículo, a sua excelente atuação, de 2006 a 2018, na ONG Transparência Capixaba, braço da Transparência Brasil, ocasião em que se notabilizou no combate à corrupção, principalmente nos quatro anos que dirigiu a organização.

Foi nessa época que ele criou o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral e participou do Movimento “Unidos contra a Corrupção” e da campanha “10 Medidas Contra a Corrupção”.

Desde janeiro de 2019, Camata comanda a Secretaria de Estado de Controle e Transparência do Governo do Espírito Santo, tendo sido, felizmente, confirmado no cargo no novo mandato do governador Casagrande iniciado no dia 1º . Sobre o episódio do convite e desconvite, o governador chegou a comentar, em entrevista à Rádio CBN, que “muita gente decente, quando surgiu a Lava Jato, apoiou mesmo”.

Aliás, com relação à Lava Jato, Camata deve se orgulhar de tê-la apoiado. Afinal, ela é a mais importante iniciativa de combate à corrupção da história do Brasil, sendo a responsável pela condenação de 174 cabeças coroadas da nossa República, tendo desnudado um gigantesco esquema de “corrupção sistêmica e endêmica” conduzido pela classe política, como bem definiu o ministro do STF Luís Roberto Barroso.