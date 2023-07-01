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Brasil

Radicalizar a democracia: como resolver a desigualdade nos investimentos públicos?

Nos países cujas estruturas de poder são renovadas periodicamente temos a possibilidade de pelo menos renovar as oligarquias e permitir que o desejo de mudança tenha algum papel

Publicado em 01 de Julho de 2023 às 00:16

Públicado em 

01 jul 2023 às 00:16
João Gualberto

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João Gualberto

Região de Gurigica, em Vitória, onde foi registrado tiroteio entre a noite de sábado (24) e domingo (25)
Região de Gurigica, em Vitória, onde foi registrado tiroteio entre a noite de sábado (24) e domingo (25) Crédito: Fernando Madeira
Não é tarefa simples julgar como a democracia funciona nas sociedades. Avaliar quais são os ganhos efetivos que a coletividade tem com a sua prática. Dizendo de outra forma, compreender como o dia a dia reflete padrões de solidariedade, cooperação e convivência com a diferença. Como a diversidade é vivida e respeitada por todos. Entender também como são construídas as soluções e como são articuladas as diferenças e os processos de mudança, ou tentativa deles.
Sabemos que os comportamentos do coletivo social anônimo constroem o imaginário de um povo. Constroem também a capacidade de sustentar uma democracia verdadeira. O processo mais convencional para avaliá-las são as eleições e o funcionamento dos partidos. Entretanto, é uma medida muito simples, quase superficial.
As eleições devem ser o ponto de partida e não o ponto de chegada de um processo social. Caso um país não as realize, e as estruturas de poder sejam ocupadas pela tradição – como em muitos países do mundo árabe, por exemplo Afeganistão ou Arábia Saudita – são ditaduras. São locais onde as contradições são resolvidas de forma autoritária, excluindo muitos setores sociais. Não tem como pensar em democracia.

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Nos países cujas estruturas de poder são renovadas periodicamente temos a possibilidade de pelo menos renovar as oligarquias e permitir que o desejo de mudança tenha algum papel. O funcionamento denso da democracia passa por outras questões. Para ficar em um exemplo, o sociólogo Jailson Souza e Silva, um estudioso das periferias brasileiras e fundador de movimentos importantes no estudo desses espaços como o Observatório das Favelas, chama a atenção para a lógica das cidades brasileiras.
Ele nos ensina que os investimentos públicos nas cidades são fator de ampliação das desigualdades. As áreas onde moram as pessoas com maior renda e escolaridade – as nossas elites – têm obras e serviços com muito mais qualidade.
O baixo investimento público no mundo dos mais pobres gera muitas dificuldades. Poucas escolas, mau atendimento na área de saúde, urbanização precária, pouca segurança, são exemplos. A ação da polícia nesses espaços em busca do combate ao varejo do tráfico de drogas gera muita insegurança, muita violência, e tem tido poucos resultados.
Uma democracia verdadeira e profunda precisa resolver a desigualdade nos investimentos públicos nas diversas áreas das cidades, o controle da violência do próprio estado. Não é possível que continuemos nessa lógica perversa.

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Outro elemento é o papel das mulheres e dos negros, sobretudo os mais pobres. A sociedade brasileira tem como traços fundamentais o machismo e racismo. O lugar dos pretos e das mulheres tem que ser buscado em um esforço permanente de superação das desigualdades de oportunidades. Basta ver de onde vem a cúpula do todos os Três Poderes em nível nacional ou regional para nos certificarmos disso. São os brancos mais ricos, sobretudo homens, que se apropriam das oportunidades.
Ou seja, praticar a democracia é lembrar dos grandes princípios das revoluções do século XVIII, como a francesa e a haitiana, é muito mais do que realizar eleições, embora elas sejam também fundamentais como ponto de partida. Radicalizar a democracia é transformá-la em parte do nosso cotidiano.

João Gualberto

É professor emérito da Ufes, doutor em Sociologia Política pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais (França). Foi Secretário de Cultura do Espírito Santo entre 2015 e 2018. História e sociologia do cotidiano. Um olhar sobre o Brasil e o Espírito Santo

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