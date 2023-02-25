Meneguelli e o terno na Assembleia: a República dos Palácios

Sergio Meneguelli Crédito: Fernando Madeira

Como uma solução para o dia da posse, usou um blaser jeans. Uma solução bem na linha do jeitinho brasileiro. Pelo que a imprensa informa, ele pretende continuar com a sua informalidade que rendeu uma multidão de votos. Tem lá suas razões. Mesmo porque há um deputado da extrema-direita que comparece de uniforme policial, mesmo sendo reformado, portanto não está de terno. Por que não o "I love Colatina"? Cada um com o seu marketing.

Embora não me pareça que o deputado queira politizar sua postura pessoal, ela comporta uma análise. Por que razão a Casa do Povo, que representa os interesses de uma população majoritariamente pobre, desassistida e às voltas com problemas que vão da fome à falta de médicos, remédios e hospitais, exige dos deputados paletó e gravata? Esteticamente, a nossa casa de leis está perdida nos anos 1950, quando era exigido de todas as autoridades uma sobriedade que somente o terno podia expressar.

Nos tempos das redes sociais, no mundo da informalidade dos influenciadores digitais, em uma sociedade que veste bermudas, esse tipo de exigência me parece anacrônica, elitista e excessivamente formal. O razoável seria acabar com esse tipo de formalidade, dando àquela casa a cara que o nosso país quente, informal e pobre tem. Certo está o deputado Meneguelli quando quer manter o seu estilo consagrado de campeão de votos.

Aliás, o anacronismo estético do poder no Brasil também se expressa em outros espaços. Quando a República foi implantada no Brasil, em 1889, o foi através de um golpe militar, uma quartelada conduzida pelas elites até então monarquistas e insatisfeitas sobretudo com o fim do trabalho escravo. Não foram razões exatamente democráticas. A República consagrou um poder no qual o mandatário maior era uma espécie de imperador por quatro anos. Centralizador, autoritário e pilotando um regime excludente e machista.

Restos dessa postura ainda estão aí. Tanto é que nossos governantes habitam palácios, na velha nomenclatura imperial. Existem palácios para tudo, para o Executivo, para o Legislativo e para o Judiciário. Todo prédio imponente vira um palácio. Restos de um passado que insiste em ser presente. O mundo simbólico também se transforma em real como todos sabemos. O real simbólico brasileiro habita palácios vestido de terno. Mais distante do povo impossível.