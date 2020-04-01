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Desumano é não rir

Direito sem humanismo é sempre um Primeiro de Abril

À primeira vista, parece não haver qualquer relação entre as duas celebrações (Dia do Humanismo e Dia da Mentira). Mas se penetrarmos no âmago das datas, identificaremos um elo entre o humanismo e o riso

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 05:00

Públicado em 

01 abr 2020 às 05:00
João Baptista Herkenhoff

Colunista

João Baptista Herkenhoff

Direito
Direito: ligação entre humanismo e o riso Crédito: Divulgação
Primeiro de Abril é o Dia do Humanismo e também o Dia da Mentira. A segunda comemoração (brincar com a mentira) é mais popular que a primeira (celebrar o humanismo).
À primeira vista, parece não haver qualquer relação entre as duas celebrações. Mas se penetrarmos no âmago das datas, identificaremos um elo entre o humanismo e o riso, provocado pela mentira bem-humorada.

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É desumano não rir. A vida torna-se insípida se, em qualquer situação, refreamos o riso. A quem nunca ri chama-se de casmurro.
O adjetivo, nada lisonjeiro, foi usado por Machado de Assis para título de um dos seus livros. Publicado pela primeira vez em 1899, “Dom Casmurro” é uma das grandes obras do célebre escritor.
Confirma o olhar penetrante de Machado sobre a sociedade brasileira. A temática do ciúme, abordada com brilhantismo nesse livro, provoca polêmicas em torno do caráter de uma das principais personagens femininas de nossa literatura. A monumental Capitu.

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Trazendo a reflexão para o campo do Direito, a opção pelo humanismo jurídico colocará como tábua de referência do labor legislativo ou herrmenêutico a permanente preocupação de fecundar o Direito para que sirva ao melhor convívio humano.
Um jurista-humanista nunca divagará pelos caminhos da perfeição dos silogismos, não se encantará com a geometria das formas jurídicas, não se perderá na abstração das doutrinas divorciadas da vida, das lutas e dos sofrimentos de cada dia.

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Estará sempre atento às solicitações concretas, existenciais que presidem a nossa curta passagem por este mundo. Só um ensino jurídico alimentado por uma concepção humanística será apto a formar juristas-humanistas.
Direito sem humanismo é negação do Direito. Direito sem humanismo é Primeiro de Abril, cabe abjurar esse falso Direito no Dia da Mentira.

João Baptista Herkenhoff

É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas

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