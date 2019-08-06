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João Baptista Herkenhoff

Minha única preocupação é ser fiel às ideias em que acredito

Nasci em Cachoeiro de Itapemirim, uma cidade onde o pensamento divergente sempre circulou como senha de inteligência

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 16:53

Públicado em 

06 ago 2019 às 16:53
João Baptista Herkenhoff

Colunista

João Baptista Herkenhoff

Pensamento livre Crédito: Amarildo
Não sou dono da verdade. Aceito com a mesma tranquilidade opiniões favoráveis ao que escrevo e opiniões contrárias a meu pensamento. Minha única preocupação é ser fiel às ideias em que acredito.
As proposições das quais discordamos podem revelar verdades que não conhecíamos.
Quando um texto, escrito por este ou por aquele, provoca controvérsias, isso prova que o autor disse alguma coisa. Quando ninguém se manifesta, nem a favor nem contra, o autor deve ficar desapontado, porque, com toda certeza, discorreu sobre o sexo dos anjos.
O debate contribui para o avanço de um povo.
Alguns textos que escrevi em A GAZETA foram rebatidos na coluna de cartas dos leitores, o mais democrático espaço do jornal. Muitos outros foram elogiados e compartilhados.
>A Academia de Letras não é uma instituição desligada do mundo
Nasci em Cachoeiro de Itapemirim, uma cidade onde o pensamento divergente sempre circulou como senha de inteligência.
Newton Braga, símbolo de minha terra, foi um alternativo, no seu modo de viver. Renunciou a um cartório – vida financeira tranquila – porque um juiz, de poucas luzes, quis obrigá-lo a usar gravata durante todo o expediente. Recusou-se a sair de Cachoeiro para tornar-se tão famoso quanto o irmão (Rubem Braga) porque não podia viver longe do marulho das águas de seu rio (o Itapemirim).
Criou uma festa, que é mais que uma festa – é um poema: o Dia de Cachoeiro. Uma festa alternativa porque baseada: no afeto mais puro (uma festa de amor e de doçura); na igualdade das pessoas (receberam o título de Cachoeirense Ausente um tipógrafo, Trófanes Ramos; um cantor famoso, Roberto Carlos; um empresário, David Cruz).
De minha parte considero esse troféu o mais importante que poderia ter recebido durante toda a existência. Para um escritor, nascido na cidade guardada pelo Itabira, ser Cachoeirense Ausente Número Um é mais significativo do que ingressar na Academia Brasileira de Letras. Quem não é cachoeirense supõe que isto seja um exagero, mas exagero não é.
Na Academia entram gregos e troianos. Entram escritores e pseudo-escritores. Registre-se que a Academia rejeitou o ingresso do grande poeta capixaba Geir Campos, rejeição que deslustrou a entidade e em nada diminuiu o brilho e o mérito do poeta que escreveu estes versos:
“Morder o fruto amargo e não cuspir mas avisar aos outros quanto é amargo. Cumprir o trato injusto e não falhar mas avisar aos outros quanto é injusto.”
Tenho a honra de ter sido Juiz de Direito em São José do Calçado, cidade natal de Geir Campos.

João Baptista Herkenhoff

É juiz de Direito aposentado e escritor. Aborda temas atuais com uma visão humanista, com foco nos direitos humanos. Escreve às quartas

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