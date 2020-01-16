Promoções de fantasias agitam escolas de samba do Carnaval de Vitória

Apresentação das fantasias da MUG para o desfile do Carnaval de Vitória 2020 Crédito: Divulgação/MUG

O clima de folia já invade o Espírito Santo e a coluna Ziriguidum não podia deixar de dar o ar da graça. Os tamborins não veem a hora de ditar o ritmo aos foliões, a rainha de bateria capricha nos quadris e, para os carnavalescos, o céu da criatividade não tem limites. Prova são as fantasias propostas pelas agremiações.

Está chegando a hora, foliões. No dia 13 de fevereiro, o Sambão do Povo acende o sinal verde para as escolas do grupo B enquanto as escolas do Acesso, o grupo A, desfilam dia 14. No sábado, as atenções se voltam para as agremiações do grupo Especial.

Daqui até lá, são 28 dias de muito samba no pé, trabalho dobrado em ateliês e barracões e, claro, Ziriguidum com tudo que se tem direito do firmamento ao chão da avenida. E pra quem quer desfilar, mas as finanças do verão estão desafinadas com o samba, as escolas lançam promoções para facilitar a vida do folião que intensificou a procura por fantasias nas alas nas primeiras semanas de janeiro.

JUCUTUQUARA

A Jucutuquara criou o programa "Voa, Coruja" com fantasias a R$ 120 à vista, que dá direito a entrada gratuita em todos os ensaios da escola até o carnaval. Se o pagamento for parcelado em 2 vezes, o valor passa a ser de R$ 130, mas também garante a entrada gratuita nos eventos. O folião pode pagar no cartão e no aplicativo Pic Pay (Contato: 99983-5433).

Croquis das fantasias da Unidos de Jucutuquara para o desfile do Carnaval de Vitória 2020

IMPERATRIZ DO FORTE

A verde e rosa Imperatriz do Forte faz o cadastramento dos moradores da região do Forte para os interessados em adquirir fantasias com preços promocionais. A partir de 18 de Janeiro, de 9 às 16h, no Telecentro do Forte São João, o morador tem de levar comprovante de residência e preencher a ficha de cadastro.

BOA VISTA

Na atual campeã do carnaval, uma fantasia sai por R$ 250 (3x no cartão) ou R$ 200 (à vista). Para grupos acima de 7 pessoas, o preço cai para R$ 175 a unidade (Contato: 99925-1116).

Fantasias da Independente de Boa Vista para o desfile do Carnaval de Vitória 2020

NOVO IMPÉRIO

A Novo Império também faz descontos para grupos. Quanto maior o número de pessoas, maior o desconto. Por exemplo, se houver componentes para uma ala inteira, ganhará o que a família imperiana chama de descontaço (Contatos: 99810-9565).

MUG E SÃO TORQUATO

As duas representantes de Vila Velha aderiram à onda de preços promocionais. Na São Torquato, escola que subiu para o grupo Especial, as fantasias são vendidas ao preço único de R$ 120. Se for grupo acima de 5 pessoas, o desconto é de 10% (Contato: 99997-0863). Já na MUG, as fantasias saem ao preço único de R$ 220. As vendas aquecem a cada ensaio na escola da Glória e cinco alas já estão esgotadas (Contato: 99976-6936).

Fantasias da MUG para o desfile do Carnaval de Vitória 2020

PIEDADE

Piedade, a Mais Querida, como é conhecida pelo público, vende fantasias a R$ 299 em todas as alas. Para grupos acima de 15 pessoas, o desconto é generoso: 30 %. Vendas no instagram da escola @unidosdapiedade ou nos contatos 99865-7639 e 3222-0246.