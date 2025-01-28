Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Orçamento familiar

Matrícula e material escolar: pagar à vista com desconto ou parcelado?

Conheça os prós e contras de cada forma de pagamento e descubra o que é mais vantagem para o seu bolso

Públicado em 

28 jan 2025 às 14:32
Isis Parteli

Colunista

Isis Parteli

O início do ano é um período de desafios financeiros para muitos brasileiros. As festividades de fim de ano e as férias escolares dão lugar a uma série de obrigações financeiras, como o pagamento de impostos (IPTU, IPVA), matrículas e materiais escolares. E na hora de pagar, sempre surge aquela dúvida: é melhor à vista com desconto ou parcelado?
Embora a resposta não seja simples e dependa de uma análise da situação financeira de cada pessoa, alguns pontos importantes podem ajudar nessa decisão:
Material escolar: preços chegam a variar 181% em Vitória
Material escolar é um dos itens que pesam no orçamento doméstico no início do ano Crédito: Pexels

Prós e contras do pagamento à vista

A opção pelo pagamento à vista apresenta, como principal atrativo, a possibilidade de obtenção de descontos, que podem ser significativos em determinados casos. Além disso, quitar as dívidas de uma só vez proporciona maior controle sobre as finanças pessoais, evitando o acúmulo de parcelas e a possibilidade de endividamento.
Por outro lado, o desembolso imediato de um valor considerável pode comprometer o orçamento familiar, especialmente se não houver planejamento prévio. É fundamental avaliar se a reserva financeira da família comporta o pagamento à vista sem comprometer as demais despesas essenciais.

Veja Também

Material escolar tem variação de 700% em lojas do ES; veja a lista

Prós e contras do parcelamento

O parcelamento, por sua vez, oferece maior flexibilidade ao consumidor, permitindo que o valor total da compra seja dividido em quantias menores, o que facilita o pagamento e evita um impacto abrupto no orçamento. Essa modalidade também possibilita a manutenção de uma reserva financeira para eventuais imprevistos.
No entanto, é importante estar atento às taxas de juros e encargos que podem incidir sobre o parcelamento, tornando-o mais oneroso do que o pagamento à vista. Além disso, é essencial comparar as diferentes opções de parcelamento e optar por aquelas que oferecem as condições mais vantajosas.

Dicas para tomar a melhor decisão

  • Analise o desconto: faça as contas e veja se o desconto oferecido para pagamento à vista realmente vale a pena.
  • Organize seu orçamento: veja se o pagamento à vista não vai comprometer suas reservas e se você terá dinheiro para cobrir outras despesas.
  • Cuidado com os juros: se optar por parcelar, escolha opções com juros baixos ou sem juros.
  • Negocie: sempre tente negociar um desconto maior para pagamento à vista ou condições melhores para parcelamento.
Lembre-se, o importante é planejar seus gastos e escolher a opção que melhor se encaixa no seu orçamento. A organização do orçamento, a disciplina financeira e a busca por educação financeira são fundamentais para que as decisões sejam tomadas de forma consciente e responsável.

LEIA MAIS 

Vale a pena pagar IPTU e IPVA à vista? Veja o melhor para seu bolso

Vale a pena pagar IPTU e IPVA à vista? Veja o melhor para seu bolso

Golpe do IPVA 2025 engana motoristas com falsos descontos

IPVA: mais de 90 mil veículos no ES deixam de pagar imposto em 2025

Caderno de R$ 550? Lista de material escolar tem até "preciosidade" em Cachoeiro

Isis Parteli

Formada em Ciencias Contabeis pela Ufes, com MBA em Controladoria e Financas e certificacoes em metodologias ageis e metricas de produtos. Atua ha mais de 18 anos no setor bancario, com experiencia em gestao de produtos e projetos. Atualmente, lidera a area de Inovacao em Meios de Pagamento e Investimentos do Banestes

Tópicos Relacionados

dinheiro Material Escolar Isis Parteli tá no Lucro - Consumidor
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 plantas que trazem energias positivas para o seu lar
Imagem de destaque
Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso
Feira livre
Feira orgânica da Praia da Costa muda de endereço a partir deste sábado (18)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados