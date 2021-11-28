Novidades da decoração: lavabos, revestimentos e cadeira assinada

Os lavabos vêm ganhando destaque quando o assunto é inovar e oferecer experiência para o usuário Crédito: CAMILA SANTOS

Cada vez mais requisitados nos projetos, os lavabos vêm ganhando destaque quando o assunto é inovar e oferecer experiência para o usuário. É o que mostram os arquitetos Ruan Venturini e Karina Tristão com o projeto ‘Lavabos Funcionais Sustentáveis’ na 25ª edição da Casa Cor ES.

Os lavabos vêm ganhando destaque quando o assunto é inovar e oferecer experiência para o usuário Crédito: CAMILA SANTOS

A dupla de arquitetos da Tristão Venturini Arquitetura, estreantes na mostra de decoração capixaba, construiu um banheiro acessível e dois lavabos em um container marítimo. Na entrada, os visitantes são recebidos com uma vegetação que abraça e acalma, e passam pela passarela sob o espelho d´água, que evidencia a purificação, a renovação da vida.

Na parte interna do ambiente, os visitantes são recebidos por um hall de acesso externo com uma cobertura produzida em metalon e policarbonato. Em destaque, um balanço e um pufe pontuam a cor no ambiente e convocam para uma relaxante e agradável espera.

Dentro dos lavabos, tons neutros e escuros equilibradamente se harmonizam criando o aconchego desejado. Pedras no piso e a escolha dos revestimentos completam a atmosfera natural que percorre todo o projeto.

Os lavabos vêm ganhando destaque quando o assunto é inovar e oferecer experiência para o usuário Crédito: CAMILA SANTOS

Vale também destacar que a sustentabilidade foi aplicada em diversos materiais e etapas da obra. A produção mínima de entulho durante o processo de construção, a obra seca utilizando materiais como dry wall, placa cimentícia e o reaproveitamento dos materiais como o metalon, que foram descartes de outras obras, tornam esse projeto diferenciado e único. A energia necessária para o funcionamento do espaço é gerada a partir de painéis fotovoltaicos instalados no teto do container.

MOBILIÁRIO ASSINADO EM CERÂMICA

Entre as muitas matérias-primas utilizadas para decorar a casa, a cerâmica atravessou séculos como uma constante nas casas brasileiras. Revestindo e decorando, os produtos cerâmicos foram ganhando mais protagonismo e outras formas de utilizações, graças aos avanços tecnológicos que agregaram mais resistência e beleza às peças.

Os designers criaram novas e surpreendentes possibilidades para o porcelanato Crédito: Evelyn Müller

Dos pisos e paredes, os revestimentos chegaram ao mobiliário, criando a porcelanataria, nome dado à arte de esculpir móveis com peças em porcelanato, unindo as inovações desenvolvidas pela indústria e padrões naturais de rochas ornamentais.

Para celebrar a evolução do material tão presente nos lares do Brasil e característico da cultura do país, Eliane e Decortiles convidaram 9 renomados estúdios de design brasileiros para criarem móveis exclusivos com porcelanatos em grandes formatos das marcas.

Os designers criaram novas e surpreendentes possibilidades para o porcelanato Crédito: Evelyn Müller

Guiados pela criatividade, os designers criaram novas e surpreendentes possibilidades para o porcelanato. Revestimentos Eliane dão vida às criações de Karol Suguikawa, que assina o Relógio XL, feito com Marmo Branco PO, e a chaise Tectônica, desenvolvida com Antracite. Já Pietro Oliveira utiliza Marmo Gris PO para compor a mesa Tropa. Micron Branco e Coral PO dão forma ao espelho Mosaico, da Plataforma4. Enquanto Micron Branco, Cinza, Preto e Coral NA compõem o aparador Módulo, do F.Studio.

Os produtos Decortiles materializam as criações da poltrona Siza, feita com Petróleo AC, de Ronald Sasson; cadeira Camuflada em Puro 15 Oliva, de Rodrigo Almeida; banco Triângulo em Nero Antico PO e Petróleo AC, do estúdio Fahrer Design; mancebo Boas-Vindas, em Basco 12 PO, do emdoïsdesign; e a mesa da Figueira, em Ágata Fendi NA e Puro Oliva 15 PO, do Estúdio Brunato.

VERSATILIDADE PARA QUALQUER AMBIENTE

A cadeira Bika, assinada pelo estúdio Ramos & Bassols, está sendo lançada no País pela Sittz Crédito: Divulgação

Fruto de uma parceria entre a empresa brasileira FK Grupo e a marca espanhola de mobiliário corporativo Forma 5, a cadeira Bika, assinada pelo estúdio Ramos & Bassols, dos designers industriais David Ramos e Jordi Bassols está sendo lançada no País pela Sittz, uma das bandeiras do grupo.

Com sua aparente simplicidade, a cadeira Bika esconde um conceito ambicioso que reúne design e inovação, estética e funcionalidade. A versatilidade do produto nasce da combinação de apenas duas peças que, quando juntas, constroem uma cadeira extremamente resistente, mas com uma estética clean e leve.

Com a estrutura produzida em nylon com fibra de vidro e a parte colorida em polipropileno de 8 diferentes cores, possibilitam uma solução colorida com design fresco e amigável, que se adapta a diferentes ambientes. Muito leve e fácil de limpar, Bika conta com revestimento de polipropileno que não requer manutenção complexa, o que a torna uma opção multifuncional, ideal para locais de alta rotatividade. Além disso, sua alta capacidade de empilhamento permite manter o ambiente organizado ao final de seu uso.