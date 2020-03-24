Jornalistas e profissionais de saúde merecem nossa admiração

Profissionais de saúde de Linhares alertam para cuidados com coronavírus: "Nós estamos aqui por você. Fique em casa por nós" Crédito: Redes Sociais/Divulgação

Mesmo correndo riscos, já que a principal orientação é permanecer em isolamento domiciliar, basta ligar a televisão ou acessar a internet e lá estão as equipes de jornalismo, quase sempre ao lado de um especialista em saúde e prontas para prestar relevantes serviços à população, uma conduta digna de apoio, respeito e admiração.

Momentos assim servem para refletirmos sobre a importância dos jornalistas e como erram os que buscam desacreditá-los mediante boicotes, intimidações, perseguições virtuais e violência física. Sim, trata-se de atividade passível de equívocos, mas a prática crescente no Brasil está longe da necessária análise crítica e bem mais próxima da tentativa de calar as vozes responsáveis por noticiar com imparcialidade, doa a quem doer.

A reflexão focada nos jornalistas também se aplica no caso dos ataques à ciência e aos absurdos do terraplanismo, movimento antivacina e a negação do aquecimento global, entre outros. Todos esses disparates, que de tão absurdos parecem piadas, na verdade são sérios e perigosos, o que nos obriga a reforçar o óbvio: tal movimento visa contemplar obscuros interesses pessoais e não os da coletividade.

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Na hora do aperto, como o povo brinca, a solução é correr para o hospital e procurar o auxílio dos médicos e enfermeiros, das vacinas, remédios e etc. De forma igual, quando as mentiras se espalham nas redes sociais , é na imprensa profissional que está a orientação qualificada e correta. Pensemos, portanto, a respeito disso, afinal, receita milagrosa e corrente de WhatsApp não protege e nem esclarece ninguém.