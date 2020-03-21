Com aplausos, brasileiros prestam homenagens a profissionais de saúde

Em São Paulo, houve aplausos aos profissionais da saúde Crédito: Reprodução

O reconhecimento ao trabalho dos profissionais de saúde no combate ao coronavírus levou muitos brasileiros novamente às janelas de prédios e casas para minutos de aplausos.

Cidades como São Paulo, Porto Alegre, Salvador, Brasília e Rio de Janeiro estão entre os municípios que tiverem registros de manifestações de apoio ao árduo trabalho de médicos, enfermeiros, auxiliares, entre outros profissionais.

As homenagens também foram divulgadas por usuários nas redes sociais. Os aplausos começaram por volta das 20h e se intensificaram às 20h30.

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Pelo Twitter, clubes de futebol também fizeram reverências. O Corinthians, por exemplo, postou a seguinte mensagem: "Enquanto estamos protegidos em casa, os profissionais de saúde estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Nossa gratidão a todos e uma grande salva de palmas para esses guerreiros!"

Esta é a segunda noite seguida que este tipo de reconhecimento é feito pelos brasileiros.

O protesto contra o presidente foi ouvido novamente nesta sexta (20) em alguns lugares de São Paulo, como no bairro da Saúde, e Laranjeiras, no Rio de Janeiro.