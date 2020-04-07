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Na quarentena

Que tal conhecer a história e a cultura capixabas sem sair de casa?

Uma ação imprescindível, viável para aqueles que têm o privilégio de permanecer em suas casas, é a leitura do vasto acervo disponibilizado na internet por pessoas e instituições

Públicado em 

07 abr 2020 às 05:00
Herbert Soares

Colunista

Herbert Soares

Leitura digital Crédito: Divulgação
Estreitar o contato com a cultura e a história do Espírito Santo é recomendável para todos os dias. Adquirir livros e outros produtos locais, frequentar museus e teatros ou assistir qualquer manifestação cultural, resulta em benefícios pessoais, ajuda produtores e artistas e fortalece a identidade capixaba.
Visitar os espaços culturais do Estado é uma atividade enriquecedora e indispensável para conhecer nossa cultura e história, mas atualmente impossível por conta da pandemia de coronavírus. Outra ação imprescindível, essa viável para aqueles que têm o privilégio de permanecer em suas casas, é a leitura do vasto acervo disponibilizado na internet por pessoas e instituições.

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Importa frisar que a produção estadual de artigos, livros, revistas, teses, dissertações, filmes e documentários é de altíssima qualidade e motivo de orgulho para sua população. Parte dela está on-line e merece um olhar atento, afinal, falam sobre nós e ressaltam as nossas raízes.
Alguns caminhos, prazerosos e totalmente gratuitos, seguem descritos abaixo. Aproveite, leia, compartilhe e, após a quarentena, conserve o hábito de enaltecer o conteúdo genuinamente capixaba. Confira:
1 – Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (ape.es.gov.br)
A instituição abriga um acervo de inestimável valor e o seu endereço virtual garante uma fascinante viagem no tempo. Para download, sobressaem os livros da “Coleção Canaã” e a “Revista do APEES”, abrangendo múltiplos aspectos da história capixaba. Para os que desejam se aprofundar, também constam na “Biblioteca Digital” os relatórios e mensagens de governo do Espírito Santo, compreendendo o período de 1842 a 1930, bem como livros históricos e revistas do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. No site, ainda é possível visualizar milhares de arquivos na aba “Acervo Online”.

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2 – Secretaria de Estado da Cultura (secult.es.gov.br)
A Secult divulgou duas listas em sua página na internet: a primeira contendo filmes e documentários capixabas em plataformas digitais e a outra enumerando livros de autores locais. O material, num total de 13 e-books e 20 filmes, de variados gêneros, foi produzido nos últimos anos com recursos provenientes do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo e pode ser desfrutado gratuitamente.
3 – Programa de Pós-Graduação em História da Ufes (historia.ufes.br)
O Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), um dos melhores do país, possibilita o acesso à íntegra de 45 teses de doutorado e de mais de 200 dissertações de mestrado acadêmico, sendo a maioria focada nos temas espírito-santenses. Trata-se de trabalho de excelência realizado no programa entre 2004 e 2019.

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4 – Academia Espírito-santense de Letras (ael.org.br)
O portal está em desenvolvimento, mas já oferece preciosidades ao público, como as duas edições da Revista da Academia Espírito-santense de Letras, publicadas em 2018 e 2019, reunindo vários artigos. Entre os livros que podem ser baixados, destacam-se a terceira edição do histórico “Biografia de uma ilha”, sobre a cidade de Vitória, de Luiz Serafim Derenzi; “Poetas Capixabas”, de José Victorino de Lima; e as coleções “Escritos de Vitória” e “Roberto Almada”.

Herbert Soares

É mestre em História pela Ufes. Neste espaço, a história capixaba é a protagonista, sem deixar de lado as atualidades. Escreve às terças.

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