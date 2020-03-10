Movimentos de 1964 deixaram a democracia em segundo plano

Marcha da Família Crédito: Divulgação

A crise política e econômica, crescente desde o final do governo de Juscelino Kubitschek, atingiu níveis alarmantes nos primeiros meses de 1964. Esquerda e direita radicalizavam-se e o presidente João Goulart, que inicialmente buscava o entendimento com a oposição, decidiu pela estratégia adotada pelas esquerdas e apoiou o comício em prol das “reformas de base”, isto é, um conjunto de modificações nos setores agrário, urbano, administrativo, tributário e educacional.

O comício, realizado no dia 13 de março, em frente à Central do Brasil, no Rio de Janeiro, reuniu mais de 100 mil pessoas. No palanque, diversas lideranças discursaram incisivamente a favor das reformas, incluindo o presidente Goulart, que defendeu a revisão da Constituição e apelou ao Congresso Nacional para vir “ao encontro das reivindicações populares”. Todavia, as pressões contra os parlamentares não funcionaram e a maior consequência do ato foi acelerar as conspirações visando a derrubada do governo.

De forma rápida, no dia 19 de março, a direita respondeu com a “Marcha da Família com Deus pela Liberdade”, ocorrida em São Paulo e organizada por associações religiosas, cívicas e entidades femininas como a Campanha da Mulher pela Democracia (Camde). Nas ruas da capital paulista, cerca de 300 mil pessoas bradaram contra o presidente e as propaladas reformas, as quais consideravam o caminho para a implantação do comunismo no Brasil.

No Espírito Santo, diferentemente da grave instabilidade política das grandes metrópoles, o ambiente permaneceu mais moderado. Aliás, o jornal “A Gazeta”, na edição de 14 de março de 1964, chegou a registrar que os prognósticos pessimistas sobre as consequências do comício fracassaram e que a calma encontrada em todo o país naquele dia sinalizava “um grau de evolução democrática bastante apreciável”.

Efetivamente, ao contrário do noticiado, não havia “grau de evolução democrática” e na sequência o conluio converteu-se em ação. O clima político agitado, a influência das revoluções mundo afora e o embate entre comunismo e capitalismo no auge da Guerra Fria, acabaram por colocar a democracia brasileira em segundo plano, o que ficou claro a partir da postura desafiadora das esquerdas e principalmente quando a direita tomou o poder mediante um golpe civil-militar.