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Literatura

Portal da Crônica Brasileira destaca gênios capixabas

Página reúne recortes de jornais, áudios e transcrições de textos de 13 autores consagrados, incluindo Rubem Braga (1913-1990) e José Carlos Oliveira (1934-1986)

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 02:00

Públicado em 

13 jul 2021 às 02:00
Herbert Soares

Colunista

Herbert Soares

O cachoeirense Rubem Braga foi considerado o maior cronista brasileiro do século XX
Do cachoeirense Rubem Braga, o leitor se deliciará com nada menos do que mil crônicas escritas entre as décadas de 1930 e 1980 Crédito: Gildo Loyola/Arquivo
Milhares de publicações geniais, de ícones da literatura, disponibilizadas gratuitamente na internet. Tudo isso é proporcionado pelo Portal da Crônica Brasileira, site lançado em 2018 pelo Instituto Moreira Salles em parceria com a Fundação Casa de Rui Barbosa.
Focada nas crônicas, gênero textual ligado ao cotidiano e bastante popular nos anos 1950 e 1960, a página reúne recortes de jornais, áudios e transcrições de textos de 13 autores consagrados, incluindo dois capixabas radicados no Rio de Janeiro: Rubem Braga (1913-1990) e José Carlos Oliveira (1934-1986), também conhecido como Carlinhos Oliveira.
De Rubem Braga, nascido na “capital secreta” Cachoeiro de Itapemirim e considerado por muitos o maior cronista brasileiro, o leitor se deliciará com nada menos do que mil crônicas escritas entre as décadas de 1930 e 1980. Dessa magnífica obra, que contém a famosa “Ai de ti, Copacabana!”, nove crônicas podem ser ouvidas na voz de cantores, compositores, poetas, escritores e pesquisadores.

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Quanto a Carlinhos Oliveira, natural de Vitória e célebre por suas colunas no Jornal do Brasil, são 41 crônicas com acesso livre, sendo uma, “A árvore de ouro”, gravada na voz do ator Luiz Octavio Moraes e outra, “A bossa da conquista”, na voz da pesquisadora Elizama Almeida. Nesse trabalho, produzido nos anos 1960, 1970 e 1980, caminham juntas a fina ironia, a acidez, a angústia e a esperança, atributos encontrados em “Autobiografia”, “A moça feia”, “Sobre corações”, “Fim de ano”, “Mensagem de Natal”, “O búzio” e em “O indiscutível Rubem Braga”, na qual realça o talento do conterrâneo.
Há, ainda, as colunas “Artes da crônica” e “Rés do chão”, esta atualizada quinzenalmente por Humberto Werneck, o editor do site. E, além dos capixabas, o portal oferece preciosidades de Antônio Maria, Antônio Torres, Clarice Lispector, Fernando Sabino, Ivan Lessa, João do Rio, Jurandir Ferreira, Lima Barreto, Otto Lara Resende, Paulo Mendes Campos e Rachel de Queiroz, superando a marca de 3 mil textos.
Num tempo em que grande parte dos conteúdos de qualidade são pagos, o Portal da Crônica Brasileira surge como uma dádiva para os amantes da literatura e para os que desejam ler escritores que jamais serão esquecidos.
Conheça a página clicando no link: https://cronicabrasileira.org.br.

Herbert Soares

É mestre em História pela Ufes. Neste espaço, a história capixaba é a protagonista, sem deixar de lado as atualidades. Escreve às terças.

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