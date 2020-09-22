Arroz, feijão e inflação: mistura indigesta na mesa do brasileiro faz tempo

Preço de alimentos como arroz, feijão e carne está em disparada no Brasil Crédito: shutterstock

“Se é verdade que a inflação diminuiu, por que o preço do arroz aumentou para quatro cruzeiros o quilo e o do feijão para Cr$ 5?”. A indagação, publicada em 1948 no semanário capixaba "A Época", menciona um tema desagradável para muitos brasileiros e ainda atual: a inflação.

Outros periódicos do Espírito Santo, de épocas distintas, igualmente destacam a subida dos valores. Por exemplo: no longínquo 1895, de acordo com o "Diário da Manhã", “o preço do arroz, do feijão e do milho cresceu, agigantou-se, tornou-se o pavor de todas as economias”. Já em 1953, diante da expectativa de novo acréscimo no custo do arroz e do feijão, só restou ao redator da "Folha do Povo" dizer que “o povo não aguenta mais”, uma frase, aliás, atemporal no Brasil.

As causas da presente alta são diversas e complexas, portanto, cobrar patriotismo dos donos de supermercados é inútil e apenas revela a incapacidade do presidente Bolsonaro de lidar com o problema. Por outro lado, solicitar a troca do arroz pelo macarrão , como disse o presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Sanzovo Neto, da mesma forma não resolve, porque não é só o preço do arroz que disparou. Logo, a continuar os argumentos simplórios e os absurdos diários, não causará espanto se pedirem ao povo para contentar-se com um copo de água.