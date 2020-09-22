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No bolso

Arroz, feijão e inflação: mistura indigesta na mesa do brasileiro faz tempo

As causas da presente alta nos preços dos alimentos são diversas e complexas. Portanto, cobrar patriotismo dos donos de supermercados é inútil e apenas revela a incapacidade do presidente Bolsonaro de lidar com o problema

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

22 set 2020 às 05:00
Herbert Soares

Colunista

Herbert Soares

prato de comida: arroz, feijão, batata frita, tomate e alface
Preço de alimentos como arroz, feijão e carne está em disparada no Brasil Crédito: shutterstock
“Se é verdade que a inflação diminuiu, por que o preço do arroz aumentou para quatro cruzeiros o quilo e o do feijão para Cr$ 5?”. A indagação, publicada em 1948 no semanário capixaba "A Época", menciona um tema desagradável para muitos brasileiros e ainda atual: a inflação.
Outros periódicos do Espírito Santo, de épocas distintas, igualmente destacam a subida dos valores. Por exemplo: no longínquo 1895, de acordo com o "Diário da Manhã", “o preço do arroz, do feijão e do milho cresceu, agigantou-se, tornou-se o pavor de todas as economias”. Já em 1953, diante da expectativa de novo acréscimo no custo do arroz e do feijão, só restou ao redator da "Folha do Povo" dizer que “o povo não aguenta mais”, uma frase, aliás, atemporal no Brasil.

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Avançando no tempo, chegamos na década de 1980, período de hiperinflação, moeda desvalorizada, recessão e poder de compra corroído, o verdadeiro caos. Trauma até então superado, mas agora, em plena pandemia, preocupa novamente. E motivos não faltam: basta observar as etiquetas da indispensável dupla arroz e feijão, que assustam a cada ida ao supermercado. Para completar, produtos importantes, como óleo de soja, frutas, leite e carnes seguem aumentando e, segundo especialistas, a tendência dos próximos meses não é positiva para o consumidor.
As causas da presente alta são diversas e complexas, portanto, cobrar patriotismo dos donos de supermercados é inútil e apenas revela a incapacidade do presidente Bolsonaro de lidar com o problema. Por outro lado, solicitar a troca do arroz pelo macarrão, como disse o presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Sanzovo Neto, da mesma forma não resolve, porque não é só o preço do arroz que disparou. Logo, a continuar os argumentos simplórios e os absurdos diários, não causará espanto se pedirem ao povo para contentar-se com um copo de água.

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A inflação de alimentos, vale frisar, afeta sobretudo os mais pobres, ou seja, é uma questão grave para milhões de famílias e precisa estar na ordem do dia de todo governo. Trata-se de adversidade que atinge o bolso e também a saúde, afinal, mesmo recorrendo a substituições, o arroz e o feijão, conforme explicado pela nutricionista Andressa Garbelotto Faccim, “fornecem nutrientes essenciais ao organismo, além de serem ricos em energia, fibras, vitaminas e minerais”.

Herbert Soares

É mestre em História pela Ufes. Neste espaço, a história capixaba é a protagonista, sem deixar de lado as atualidades. Escreve às terças.

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