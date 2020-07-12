Terrorismo urbano: Enfrentar o tráfico está mais para um xadrez às cegas

Fogos de artifício utilizados pelo tráfico de drogas para avisar sobre ações das polícias nos bairros Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Por séculos, povos de diferentes religiões e culturas conviveram em relativa harmonia no Oriente Médio, mas as últimas décadas de políticas colonialistas e equivocadas o transformaram em uma região em permanente conflito, inclusive com atentados terroristas em solo norte-americano.

Estratégias de confronto direto revelaram que os EUA são capazes de vencer as guerras, mas invariavelmente perdem a paz. Não conseguem se retirar após suas vitórias e só veem os ânimos se acirrarem. Uma das muitas razões é não se darem conta da diversidade dos grupos e interesses envolvidos, da interação entre eles e de que tanto os adversários quanto as alianças, ali, são de ocasião.

Não é nada diferente do que acontece nas regiões urbanas brasileiras dominadas por traficantes, rivais, mas também aliados, que evitam, o quanto possível, enfrentamentos com as polícias. Por mais exitosas que sejam as operações, seus efeitos práticos podem ser inversos aos pretendidos.

De um lado, a quantidade e mesmo a importância hierárquica dos criminosos presos pouco ou nada afetam as quadrilhas e menos ainda facções mais organizadas, pois a substituição é imediata. De outro, essas prisões podem fomentar os homicídios, tanto por enfraquecerem momentaneamente um grupo, gerando oportunidade para disputa de territórios, como por resultarem na cobrança, aos que forem posteriormente libertados, das drogas e armas apreendidas. E antigos líderes, quando voltam à liberdade, frequentemente tentam retomar seus territórios a bala.

Se um grupo de traficantes passar muito tempo sem revezes, ele se fortalece, o que é um risco óbvio. Porém, se for apenas enfraquecido de maneira transitória, sem desaparecer, provavelmente será atacado por rivais e isso também é terrível para as comunidades em volta. Não há escolha se não enfrentar o problema. Mas quando e, principalmente, como é uma decisão capital e dificílima. E nada mais importante, nesses momentos, que os serviços de inteligência, assessorando o decisor.