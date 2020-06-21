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Pandemia

Uso da polícia para tirar pessoas da rua não é melhor estratégia

É bem verdade que isso foi feito em alguns países, mas as condições foram outras. Se a maior parte da população atende voluntariamente, lidar com as exceções não é um grande desafio

Públicado em 

21 jun 2020 às 05:00
Henrique Herkenhoff

Colunista

Henrique Herkenhoff

Mesmo com a orientação de isolamento social, a orla de Itapoã, em Vila Velha, registrou a presença de muitos frequentadores neste domingo (29).
Mesmo com a orientação de isolamento social, a orla de Itapoã, em Vila Velha, registrou presença de muitos frequentadores em alguns dias  Crédito: Carlos Alberto Silva
À medida que os leitos hospitalares se aproximam de sua lotação e as notificações de novos casos de Covid-19 continuam chegando, autoridades públicas começam a discutir a necessidade de não apenas adotar medidas preventivas mais severas, mas também de as aplicar de maneira enérgica. Alguns desavisados flertam com a ideia de impor à população um toque de recolher por meio das forças policiais, e sempre há o risco de que ele decorra de alguma determinação judicial.
É bem verdade que isso foi feito em alguns países, mas as condições foram outras. Se a maior parte da população atende voluntariamente, lidar com as exceções não é um grande desafio. Por outro lado, o bobby londrino pode se permitir o luxo de nem sequer portar arma de fogo, sendo treinado e equipado para interagir com o não delinquente.

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Por fim, devemos lembrar que a população já está há meses confinada, sem ao menos previsão para o término da pandemia: providências drásticas são mais fáceis de adotar antes que a ansiedade tome conta do cidadão.
Um século atrás, a imposição de medidas sanitárias pela força bruta degenerou na Revolta da Vacina. Desviar as já sobrecarregadas instituições de segurança pública para conferir quem pode ou não circular é uma ideia para lá de arriscada e de sucesso improvável. Haverá melhores chances de manter as pessoas em casa se elas simplesmente não tiverem o que fazer fora, eliminando-se sistematicamente tudo aquilo que for identificado como um atrativo. Não que isso seja fácil ou de sucesso garantido, apenas diminuiria o atrito com a população e a quantidade de policiais empregada.

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De toda forma, já deveríamos ter perdido o hábito de tomar deliberações e apenas comunicá-las aos responsáveis pelo seu cumprimento. O lema “missão dada, missão cumprida” não é dirigido ao governante: antes de emitir uma ordem é preciso saber se ela pode ser executada e a que custo. Se estiver sendo de fato cogitado o emprego de força para implementar alguma medida, é indispensável que a Polícia Militar e/ou as Guardas Municipais participem do processo decisório.
Isso tudo, entretanto, é dito apenas por amor ao debate. Há momentos para se exercitar a autoridade, dar sentenças e cumprir a lei com “tiro, bomba e pancada”, mas este não é um deles. Desocupar um lote não é a mesma coisa que esvaziar uma cidade. Em último caso, estratégias indiretas certamente serão mais efetivas, menos custosas e de menores danos colaterais que a tentativa de tirar o povo das ruas debaixo de vara

Henrique Herkenhoff

É professor do mestrado em Segurança Pública da UVV. Faz análises sobre a violência urbana e a criminalidade, explicando as causas e apontando caminhos para uma sociedade mais pacífica. Escreve aos domingos

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