Policiais militares baleados: faça o que eu faço, não o que eu falo

Pura retórica vazia. O próprio Coronel Caus nunca foi de esculachar bandido e tem uma longa carreira sempre respeitando os Direitos Humanos. Além disso, a tropa da PM tem demonstrado muito preparo inclusive nesses casos, não recorrendo a nenhum tipo de vingança.

Posso assegurar que os autores dos disparos, se se renderem sem resistência, serão tratados como manda a lei e terão sua integridade física respeitada. Se empreenderem fuga sem atirar contra policiais, provavelmente serão alcançados, mas, uma vez dominados, também serão preservados. Agora vem a surpresa.

Dei-me ao trabalho de avaliar os incidentes em que houve o crime de resistência por parte do criminoso e cheguei a uma conclusão espantosa: em 2022, o pior ano da série, em 90% dos casos, o suspeito foi preso vivo. Em anos melhores, apenas 2% dos que praticavam a resistência acabavam mortos. Mesmo resistindo a tiros, o criminoso geralmente é preso com vida.

Graças à adoção do Método Giraldi de preservação da vida e a anos de comando firme, nosso policial militar médio adquiriu elevado grau de preparo profissional. E não estou falando apenas de técnica, mas também de capacitação psicológica para, em fração de segundos, tomar a decisão correta.

E isso é muito importante, porque o criminoso, ciente de que não sofrerá violência injustificada, tem menos motivos para resistir de forma violenta. O Método Giraldi não previne apenas as mortes durante confrontos, ele evita que essas trocas de tiro ocorram, reduzindo o risco para todos os envolvidos, inclusive para transeuntes.

Nossos policiais militares estão – claro, sempre há exceções – indo para as ruas com o ferramental necessário, mas também com o treinamento, o repertório e a capacitação psicológica para impor a lei com rigor, mas sem excessos e, eu diria mais, deixam de usar a força mesmo quando ela até seria justificável, porque confiam na própria capacidade de resolver as mais difíceis situações deixando a pistola na cintura.

Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira

Então, a única nota destoante foi esse discurso para a torcida. A PM vai lidar com esses três incidentes como lidou com todos os anteriores: com energia, racionalidade, técnica e eficiência. Provavelmente, sem nenhuma vítima fatal. Falas mal calibradas podem passar uma imagem errada e, na eventualidade de algum desses malfeitores realmente perder a vida, podem lançar uma sombra de suspeita sobre os profissionais envolvidos e sobre o próprio comandante.