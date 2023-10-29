Ônibus incendiados no RJ: mesmo com bandidos fora de circulação, milícia só cresce

Não sei se podemos dizer que foi J. Edgar Hoover (1895-1972), o fundador e eterno diretor do FBI, quem inventou a política do “Inimigo Público n.º 1”, mas ele a utilizou de maneira sistemática e hábil na propaganda do que começou como uma minúscula repartição pública, cujos membros sequer podiam portar armas. Consiste basicamente em eleger algum criminoso como o mais procurado, satanizá-lo nos meios de comunicação e depois concentrar esforços em sua captura.

Mais cedo ou mais tarde ele é preso ou morto e as autoridades podem declarar vitória sobre o crime. Como esse indivíduo, por pior que fosse, não era o responsável por todas as maldades do país, a violência continua e logo é necessário eleger outro alvo e assim sucessivamente, de maneira que os governantes podem dizer que são capazes de resolver o problema, mas sempre surgem novos malfeitores, então esse é um trabalho que, embora “muito bem-sucedido”, não pode parar nunca.

Vamos começar nossa história com uma milícia denominada “Liga da Justiça”. Após uma CPI da Alerj, seus principais integrantes foram todos presos ou mortos, mas logo foram substituídos por “Carlinhos Três Pontes”, que a rebatizou de “A Firma”. Morto, é sucedido por seu irmão “Ecko”, que expandiu os negócios e outra vez trocou o nome para “Bonde do Ecko”, que seria proprietária de 400 fuzis. Mas este também foi morto pela polícia e a milícia se partiu em duas, uma comandada por seu braço direito “Tandera” e outra, por seu irmão “Zinho”.

Como já cansamos de dizer aqui, organizações criminosas não se ressentem da neutralização de alguns de seus integrantes. Aliás, mesmo que se consiga fragilizar completamente uma delas, simplesmente seu território será dominado por outra concorrente. Além de se mostrar completamente perdido, sem qualquer ideia de como gerenciar a segurança pública carioca e preocupado apenas em salvar sua imagem, o supremo mandatário estadual pede ajuda ao governo federal, que também já mostrou não ter a menor embocadura para lidar com problemas de polícia e não está nem um pouco disposto a sequer cumprir suas atribuições constitucionais na área.

Na verdade, depois de tantos governadores presos, o Rio de Janeiro já mostrou que a corrupção por lá é endêmica e crônica, vem de cima para baixo e já não se sabe com quem é possível contar, em quem confiar. Então não é muito realista achar que as instituições locais vão dar conta.