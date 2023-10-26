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Após denúncia anônima

Polícia prende suspeito de atear fogo em ônibus no Rio de Janeiro

A identidade do suspeito não foi revelada. Na última segunda, ao menos 35 ônibus foram incendiados na zona oeste do Rio após a morte do miliciano Matheus da Silva Rezende
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 out 2023 às 17:12

Publicado em 26 de Outubro de 2023 às 17:12

A Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu nesta quinta-feira (26) um suspeito de atear fogo em um ônibus no Rio de Janeiro na última segunda-feira (23). De acordo com a PM, o homem foi detido em Vargem Pequena. Ele foi localizado após o recebimento de uma denúncia anônima.
A identidade do suspeito não foi revelada. A prisão foi feita por policiais do 31º Batalhão, no Recreio dos Bandeirantes, e o caso segue sendo investigado na 42ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro.
Na última segunda, ao menos 35 ônibus foram incendiados na zona oeste do Rio. De acordo com o Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus do Rio, este foi o maior número de veículos incendiados em um só dia na história da cidade.
A ação aconteceu após a morte do miliciano Matheus da Silva Rezende, conhecido como Teteu e Faustão. Ele é sobrinho de Luis Antonio da Silva Braga, o Zinho, que integra a maior milícia do Rio de Janeiro.
Nesta quarta-feira (25), como resposta à onda de violência, o governador Cláudio Castro (PL) enviou ao legislativo um pacote de medidas para endurecer punições contra o tráfico de drogas e a milícia.

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