Não é verdade que traficantes levam uma vida boa

Momento em que Marcela se apresentou ao DML para fazer exames Crédito: Rodrigo Gomes

Qualidade de vida, nenhum deles tem: quando não estão propriamente na cadeia, permanecem confinados em pequenos espaços urbanos de onde não podem sair sob pena de correrem muito risco. De uma forma ou de outra, é como se estivessem presos o tempo inteiro, não existe tranquilidade nem para dar um pulo na praia.

Isso lembrando que, mesmo nas suas bocas de fumo, passam o tempo todo sob estresse e ameaça real, não apenas de a polícia prendê-los, mas também de criminosos concorrentes invadirem o seu ponto comercial ou roubarem a droga deles, traições dentro da própria quadrilha e até clientes agressivos. Estão sempre “devendo” a fornecedores, e estes não usam o SPC.

E é uma minoria irrelevante que realmente consegue ganhar algum dinheiro, e, mesmo assim, geralmente por pouco tempo, antes de ser morto ou preso. A esmagadora maioria recebe mais ou menos o dobro do salário mínimo, mas obviamente não tem isso de “carteira assinada”. Descontando o acesso quase gratuito a drogas para consumirem junto com amigos e namoradas, não há muitos “benefícios” e, basicamente, não ganham o suficiente para sair da pobreza em suas curtas vidas.

Stephen Dubner constatou que, ao menos nos EUA, muitos traficantes não conseguem sair da casa dos pais e ainda fazem jornada dupla em empregos normais de baixa qualificação, para complementar a renda.

Talvez seja até menos “compensador” ainda ser assaltante. Na verdade, a escolha de entrar em uma vida criminosa não tem nada de racional e muito menos de inteligente. Não por acaso, são quase todos adolescentes quando dão esse passo. E depois fica difícil sair, mesmo que se queira.

Há três detalhes que precisam ser sublinhados. O primeiro deles é que não se trata apenas de senso comum: já está bem estabelecida cientificamente a correlação entre evasão escolar e envolvimento criminal, embora não esteja perfeitamente claro o que é causa ou efeito.

O segundo é que também está bem determinado que essa aproximação ao crime se concentra na virada do ensino fundamental 1 para o fundamental 2. O terceiro é que, ainda no fundamental 1, esses alunos emitem muitos sinais precoces na forma de ocorrências disciplinares.