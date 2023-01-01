Coronel Ramalho: a volta dos que não foram

O secretário Alexandre Ramalho Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Neste último aspecto, a PMES tem em mãos um recurso fantástico, que já mostrou produzir grandes efeitos a baixo custo, mas durante muito tempo foi visto com desconfiança dentro da própria corporação e, na prática, funcionava na Sedu: a Patrulha Escolar. Algo construído por policiais, professores e pedagogos, MP, Juizado da Infância e Juventude e mais quem podia colaborar.

O policiamento preventivo no campo é um sonho antigo, mas há uma razão para ele ficar sempre no projeto: patrulhar apenas a área urbana, infinitamente menor, já consome um enorme efetivo e mesmo assim ficam “claros”. Talvez o uso intensivo de tecnologia, cada vez mais barata e eficiente, e muita criatividade possam tirá-lo do papel, mas é um desafio e tanto e há riscos a correr.

Por outro lado, não dá para concordar com a priorização de aumento de efetivo da PM, por diversas razões. Uma é que a instituição ainda carrega muitas cicatrizes e mesmo feridas abertas de seu movimento paredista há alguns anos; e é um processo natural que os novos contingentes sejam contaminados em vez de servirem de “oxigenação”. O problema da PM é outro e precisa ser enfrentado. Mais soldados vão até atrapalhar em vez ajudar, até porque representam custos e problemas adicionais.

Além disso, o que continua cada vez mais defasado são os efetivos da Polícia Penal e da Polícia Civil. O primeiro já tem a sua solução anunciada , mas a segunda continua patinando: não tem capacidade para atender os flagrantes trazidos pela PM, ao passo que o teleflagrante foi uma excelente ideia, porém sua execução tem sido alvo de críticas ácidas.

E, claro, não se investiga praticamente nada além dos crimes letais, especialmente homicídios e latrocínios. A investigação, por exemplo, é muito mais promissora, menos complicada e menos cara para enfrentar os crimes no meio rural do que qualquer patrulhamento.