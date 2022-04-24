Com linchamentos, estamos regredindo muito mais que aos esquadrões da morte

Fotos mostram como a casa de marceneiro ficou após incêndio e saques no último dia 14, em Cariacica Crédito: Acervo pessoal

Mais uma vez, os jornais trazem a notícia de um linchamento . No caso concreto, felizmente, o suposto assassino de uma criança estava muito longe, trabalhando, o que o livrou tanto de ser morto como da própria acusação. Sua esposa também conseguiu fugir antes da tragédia, mas todo o seu pequeno patrimônio, conquistado com muito sacrifício e suor, foi incendiado.

Desta vez – e não é a primeira – parece que pai da vítima sabia perfeitamente da inocência daquele para quem estava apontando e o acusou apenas para uma vingança pessoal, o que constituiria o crime de denunciação caluniosa.

Tudo bem, esse pai talvez seja um psicopata, capaz de pensar em vingança num momento que deveria ser de profunda dor pessoal, mas o que dizer de quem embarcou nessa trama de novela? Mesmo que o tal sujeito fosse culpado, tudo o que fizeram constitui crime, e poderia ter sido muito mais grave se ele estivesse em casa.

Pode parecer mentira, mas foi a Inquisição a responsável por introduzir no processo penal uma série de garantias para os acusados e um rígido controle da racionalidade dos julgamentos, que, ao contrário do que se imagina, deviam ser baseados em farta prova, não em confissão sob tortura (que só começava quando o réu, embora não o soubesse, já estivesse praticamente condenado).

E as bruxas queimadas? Bruxaria era um crime comum, do qual estavam encarregados os reis. A Inquisição praticamente só cuidava de hereges e apóstatas e nem sequer podia julgar quem não houvesse sido batizado. Bem, mas este artigo não é sobre história.

Para nos atrevermos a julgar alguém é preciso não apenas muito conhecimento jurídico, mas também uma profunda preparação mental. Infelizmente, há muitos que “emprenham pelo ouvido”, ou seja, assumem como verdade inquestionável a primeira versão que escutam.

Há, também, os que confundem a gravidade da acusação com provas da culpa. Não é porque alguém é suspeito de um estupro ou outro crime hediondo que seu julgamento deve ser menos cuidadoso. Pelo contrário: penas mais severas exigem mais reflexão antes de serem aplicadas.