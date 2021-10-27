Quais são os sentimentos dos professores brasileiros?

Os professores demandam condições básicas para o bom exercício profissional Crédito: Freepik

A pesquisa é rica em detalhes, mas vamos tratar aqui de três dimensões: papel e propósito dos professores; valorização e reconhecimento da sociedade; e remuneração e condições de trabalho. Antes quero reafirmar o meu próprio sentimento de que o Brasil cuida muito mal dos seus professores.

Papel e propósito. Os professores acreditam que exercem um papel importante para a transformação social do país (97%) e que promovem transformação na vida dos alunos (97%). Sentem orgulho de falar que são professores (90%), são realizados profissionalmente (69%) e motivados a trabalhar todos os dias (68%). Nota-se que é bem elevado o sentimento de contribuição para a transformação da sociedade e da vida dos estudantes, mas é menor o sentimento de realização profissional, ou seja, há problemas na valorização e reconhecimento profissional.

Segundo os professores a profissão não é valorizada pela sociedade (77%), eles não são respeitados no Brasil (74%) e as políticas públicas voltadas aos professores não visam a sua valorização (72%). Se pudesse voltar no tempo, um terço dos professores não mais escolheria esta profissão e 66% a confirmariam. É muito importante que haja reconhecimento da sociedade sobre a importância da profissão (92%) e sobre a complexidade da profissão (90%). Há uma informação animadora de pesquisas que, durante a pandemia, a maioria dos pais (71%) passou a ter uma percepção mais positiva sobre o trabalho dos professores, na medida em que tiveram que estar mais próximos dos momentos de estudos dos seus filhos.

De qualquer forma é importante frisar que precisamos estar mais atentos aos sentimentos negativos que os professores cultivam em relação a forma como são vistos pela sociedade em geral e pelos pais. As instituições da sociedade civil e particularmente os pais dos estudantes devem se preocupar mais com o acolhimento e o reconhecimento do trabalho dos professores.

Percepção de baixa remuneração e de ruins condições de trabalho. A remuneração não é compatível com a complexidade da profissão para 82% dos professores. O aprimoramento das carreiras do magistério deve ser uma ação prioritária (95%). As carreiras devem comtemplar a melhoria das condições de trabalho (96%), aumentar os níveis de remuneração (88%) e apoiar o desenvolvimento profissional com formação continuada (86%).

De fato, em termos de remuneração, ainda há uma significativa defasagem. O Plano Nacional de Educação estabelece na meta 17 que o rendimento médio mensal dos profissionais do magistério das redes públicas de educação básica deve ser equiparado ao rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente, mas em 2019, último dado disponível esta relação era de apenas 78,1%