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Moda

Publicitárias criam camisetas que fazem sucesso no ES

Camila Frizera e Camila Sartorio comandam a Trevo Tee, marca capixaba de t-shirts produzidas com objetivo de criar peças com significado

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 02:00

Públicado em 

13 fev 2021 às 02:00
Guilherme Sillva

Colunista

Guilherme Sillva Guilherme Sillva
Camila Frizera e Camila Sartorio comandam a Trevo Tee
Camila Frizera e Camila Sartorio comandam a Trevo Tee Crédito: Divulgação/ Camilla Baptistin
A moda sempre esteve presente na vida das publicitárias Camila Frizera e Camila Sartorio. A primeira sempre acompanhou as tendências e novidades do mercado. Formada em publicidade, fez carreira na gestão de marketing. Já Camila Sartorio traz a lembrança dos estilos dos ídolos de adolescência. “O pop e o pop rock estavam no auge, e eu ficava no meio desses dois mundos. Em um dia estava cheia de pulseiras inspiradas no RBD, e no outro como fã de Linkin Park abusava do look preto com correntes”.
As lembranças desse universo serviram para criarem a Trevo Tee, marca de t-shirts produzidas com objetivo de criar estampas exclusivas para as clientes que se vestem de sentimentos, sem deixar de lado o estilo e a sofisticação. “Estávamos em busca de t-shirts com significados. Eu, particularmente, procurava uma com a palavra gratidão e não encontrava. Foi nesse momento que unimos a nossa amizade e nossas forças”, conta Camila Frizera.
O sucesso é tanto que, no fim do ano passado, em parceria com a consultora de moda Juliana Modenese, elas lançaram uma coleção com quatro t-shirts. "Nossa proposta é fazer t-shirts com significados. Nós sempre procuramos, além de um produto de qualidade, tocar a vida das pessoas de uma forma especial através das nossas camisetas", diz  Camila Frizera. A dupla abriu seu baú de memórias e mostra os objetos que fazem parte de sua história. 

OBJETOS DE CAMILA FRIZERA

Guardo com carinho.

O anel foi um presente do meu pai para a minha mãe de 20 anos de casados. É um anel que eu uso diariamente, sempre está comigo! Tem um significado muito especial, é a lembrança do meu pai que me traz segurança, sempre me protegendo e encorajando.
A música é uma inspiração e me move. Desde a hora que acordo ouço música e sempre está em sintonia com o momento do meu dia ou da minha vida. Gosto dos mais variados ritmos e sempre busco inspirações nas letras para nossas criações.
A camisa é muito especial. Além de amor pelo café ela tem um significado de fé na vida, uma relação que eu acredito. Ela foi um divisor de águas para gente, deu visibilidade grande para a marca. Tudo nessa camisa foi pensada com muito carinho, desde a escolha da cor até a combinação de cores da estampa. 

OBJETOS DE CAMILA SARTORIO

Item de trabalho.

Sou a pessoa que você sempre vai ver com uma mochila nas costas. Essa, em especial, representa também a fascinação que eu tenho com a cor amarelo,  que está ligada a um momento de mudança muito importante para mim.
O relógio. Apesar de eu não utilizá-lo muito para ver as horas ele é muito especial por representar quem eu sou.
O computador é aonde eu passo a maior parte do meu tempo, fazendo arte, literalmente. Todas ideias e trabalhos estão guardadas e são elaboradas por ali. Meu modo atual de libertar minha criatividade.

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Guilherme Sillva

Guilherme Sillva Guilherme Sillva

Formado em Jornalismo pelo Centro Universitario Faesa, ja foi assessor de imprensa e esta desde 2012 em A Gazeta. E autor do livro #Roda de Boteco 10 anos - Historia e Gastronomia#. Gosta de chocolate, praia, carnaval e vive com a mala de viagem pronta. Coisa de sagitariano.

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