Publicitárias criam camisetas que fazem sucesso no ES

A moda sempre esteve presente na vida das publicitárias Camila Frizera e Camila Sartorio. A primeira sempre acompanhou as tendências e novidades do mercado. Formada em publicidade, fez carreira na gestão de marketing. Já Camila Sartorio traz a lembrança dos estilos dos ídolos de adolescência. “O pop e o pop rock estavam no auge, e eu ficava no meio desses dois mundos. Em um dia estava cheia de pulseiras inspiradas no RBD, e no outro como fã de Linkin Park abusava do look preto com correntes”.
As lembranças desse universo serviram para criarem a Trevo Tee, marca de t-shirts produzidas com objetivo de criar estampas exclusivas para as clientes que se vestem de sentimentos, sem deixar de lado o estilo e a sofisticação. “Estávamos em busca de t-shirts com significados. Eu, particularmente, procurava uma com a palavra gratidão e não encontrava. Foi nesse momento que unimos a nossa amizade e nossas forças”, conta Camila Frizera.
O sucesso é tanto que, no fim do ano passado, em parceria com a consultora de moda Juliana Modenese, elas lançaram uma coleção com quatro t-shirts.
"Nossa proposta é fazer t-shirts com significados. Nós sempre procuramos, além de um produto de qualidade, tocar a vida das pessoas de uma forma especial através das nossas camisetas", diz Camila Frizera. A dupla abriu seu baú de memórias e mostra os objetos que fazem parte de sua história.