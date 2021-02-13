Publicitárias criam camisetas que fazem sucesso no ES

Guardo com carinho.

O anel foi um presente do meu pai para a minha mãe de 20 anos de casados. É um anel que eu uso diariamente, sempre está comigo! Tem um significado muito especial, é a lembrança do meu pai que me traz segurança, sempre me protegendo e encorajando.

A música é uma inspiração e me move. Desde a hora que acordo ouço música e sempre está em sintonia com o momento do meu dia ou da minha vida. Gosto dos mais variados ritmos e sempre busco inspirações nas letras para nossas criações.