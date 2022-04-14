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Impostos

Vai pegar estrada nos feriados? Confira se pagou os impostos antes de viajar

Estar com o imposto do carro atrasado gera multa e perda de pontos na CNH, além de também acarretar na apreensão do veículo

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 01:59

Públicado em 

14 abr 2022 às 01:59
Gabriel de Oliveira

Colunista

Gabriel de Oliveira

Evite dores de cabeça e mantenha em dia os impostos em relação ao veículo.
Evite dores de cabeça e mantenha em dia os impostos em relação ao veículo. Crédito: Shutterstock
Percebo no dia a dia que o consumidor tem ficado mais cuidadoso com seu automóvel, o que é elementar visto que estamos falando de um bem de consumo de valor agregado tão alto. Porém, acredite, essa realidade é bem recente, afinal, o consumidor brasileiro de modo geral nunca foi dos mais cuidadosos com seu carro, mesmo sendo motivo de tanta paixão.
Contudo, existe outro detalhe que faz com que o consumidor deixe passar algo importante batido e que pode gerar um transtorno daqueles. Vale lembrar que esse detalhe, que muitas vezes nos atrapalha, é o fato do Detran-ES não enviar mais os boletos de pagamento dos impostos para o endereço do dono do carro. 
Sinceramente, como cidadão, eu apoio essa medida visto que já estamos na era digital e essa ação ajuda o meio ambiente. A questão é que com isso muitas pessoas esquecem de pagar seus impostos. Há casos de usuários de carros assíduos que sequer sabem como efetuar o pagamento desses impostos.
É importante ressaltar que estar com o imposto do carro atrasado, além de gerar multa e perda de pontos na CNH, gera também apreensão do veículo em questão.
Imagine que situação desagradável você viajando com sua família, com seu automóvel limpinho, revisado, porém com IPVA atrasado e, por acaso do destino, seu carro é parado numa blitz. Pois é, o transtorno não é pequeno.
Por isso, já que o IPVA 2022 começou a vencer nesse mês de abril, fiz um passo a passo para que você não enfrente esse perrengue citado acima e fique de uma vez por todas com seu carro em dia tanto no que diz respeito à manutenção quanto em relação aos impostos.

CONFIRA A SEGUIR O PASSO A PASSO PARA EMITIR OS IMPOSTOS

  • Acesse https://detran.es.gov.br/
  • Clique no ícone "veículos"
  • Clique no ícone "consulta veículos". Nesse momento, vai abrir uma aba solicitando a placa do veículo e o Renavam, além da solicitação dos caracteres para validar a consulta
  • Após abrir a nova tela com as informações do veículo terá um botão com o nome "débitos". Ao clicar nele, vai abrir um espaço na própria tela aparecendo os débitos em aberto do veículo
  • No meio da tela terá um botão com o nome "emitir DUA" (documento único de arrecadação). Ao clicar nele você poderá escolher o que será pago. Nesse mês, por exemplo, é exigido apenas o pagamento da primeira cota do IPVA
  • Dessa maneira, você pode selecionar três opções caso o carro não tenha multas e se tiver multas você terá quatro opções que são: "IPVA 2022", "LICENCIAMENTO 2022" e caso tenha multas terá a opção "MULTAS"
  • Selecione a opção desejada e clique no botão que vai aparecer com o valor a ser pago. Ao clicar nesse botão será gerado o boleto de pagamento, que poderá ser impresso ou pago via Bankline.
Confira a tabela de vencimentos do IPVA 2022
Confira a tabela de vencimentos do IPVA 2022 Crédito: Reprodução

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A coluna traz uma análise do mercado automotivo, com tendências do segmento, panorama, dicas e orientações. Tem como público-alvo o cliente que compra carro ou moto, quer trocar de veículo, quer tirar dúvidas sobre fazer a manutenção desses bens e também de leitores apaixonados pelo tema

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