Vai pegar estrada nos feriados? Confira se pagou os impostos antes de viajar

Percebo no dia a dia que o consumidor tem ficado mais cuidadoso com seu automóvel, o que é elementar visto que estamos falando de um bem de consumo de valor agregado tão alto. Porém, acredite, essa realidade é bem recente, afinal, o consumidor brasileiro de modo geral nunca foi dos mais cuidadosos com seu carro, mesmo sendo motivo de tanta paixão.
Contudo, existe outro detalhe que faz com que o consumidor deixe passar algo importante batido e que pode gerar um transtorno daqueles. Vale lembrar que esse detalhe, que muitas vezes nos atrapalha, é o fato do Detran-ES não enviar mais os boletos de pagamento dos impostos para o endereço do dono do carro.
Sinceramente, como cidadão, eu apoio essa medida visto que já estamos na era digital e essa ação ajuda o meio ambiente. A questão é que com isso muitas pessoas esquecem de pagar seus impostos. Há casos de usuários de carros assíduos que sequer sabem como efetuar o pagamento desses impostos.
É importante ressaltar que estar com o imposto do carro atrasado, além de gerar multa e perda de pontos na CNH, gera também apreensão do veículo em questão.
Imagine que situação desagradável você viajando com sua família, com seu automóvel limpinho, revisado, porém com IPVA atrasado e, por acaso do destino, seu carro é parado numa blitz. Pois é, o transtorno não é pequeno.
Por isso, já que o IPVA 2022 começou a vencer nesse mês de abril
, fiz um passo a passo para que você não enfrente esse perrengue citado acima e fique de uma vez por todas com seu carro em dia tanto no que diz respeito à manutenção quanto em relação aos impostos.