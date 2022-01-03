Uma disputa particular entre Lula e Bolsonaro na eleição para vereador no ES Crédito: Divulgação

As pessoas pedem uma palavra de estímulo ao novo ano que se inicia e, sem hesitar, dizemos: PAZ! Outros preferem acrescentar SAÚDE E PROSPERIDADE! E assim fazemos nossos rituais de passagem de ano, como se, realmente, as coisas mudassem, com uma simples virada de data no calendário. Mas não é assim. Mudanças só ocorrem, de fato, quando se transformam estruturas sociais, política e econômicas, e nada disso está ocorrendo por aqui.

O que temos de real é que teremos um longo ano de muita incerteza pela frente. Espero que seja o último desse governo desastrado e inconsequente, que tornou nosso país, antes tão simpático ao mundo, um pária, com o seu extremismo ideológico de direita, que não respeita diferenças, espalha inverdades e estimula o ódio e a violência entre nós.

O desmatamento da Amazônia bate recorde, a cada mês. Garimpeiros invadem as terras dos povos indígenas e contaminam ar, água e solo, sem maiores consequências. Li um texto de uma bolsominion que me estarreceu: nele, ela diz que, antes, nunca houve preocupação com a devastação da Amazônia. Isso só ocorreu, agora, no governo do "maledetto", porque a sociedade despertou para o problema neste governo. Santa ignorância!

No plano econômico, estamos lascados! Com uma inflação ultrapassando os dois dígitos , a maior da história, voltamos vinte anos no tempo. Funcionalismo público com salário congelado há três anos, o "Bozo" anuncia reajuste somente para a Polícia Federal, como se pudesse comprar o voto desses profissionais do Estado e não do governo brasileiro, por si sós competentes e qualificados, que sabem discernir o joio do trigo. Como represália, os da Receita Federal anunciam greve, o que impactará na arrecadação, na fiscalização e em outros vários setores essenciais para a manutenção da máquina pública brasileira.

No cenário político, o primeiro semestre será de acordos e de conchavos, para se disputar as eleições majoritárias no segundo semestre: presidente, governadores, senadores e deputados serão trocados, e a maioria dos que estão, hoje, no poder, vai dançar. A insatisfação popular vai se manifestar, claramente, nas urnas, a partir de outubro. Quem sobreviver verá.