Tá osso! Infelizmente para muitos está literalmente assim

É assim que o povo se refere aos tempos difíceis em que vivemos. Já houve época em que se dizia ‘tá ruço’, ou ‘russo’, sei lá a origem da expressão, mas, agora, é osso mesmo. Osso duro de roer, osso duro de engolir, osso duro de viver. Com a inflação passando de dois dígitos, a de alimento é muito maior, desemprego, baixos salários ou os do funcionalismo congelados há quase três anos, desde a época do Sarney ou a do Collor, de tristes lembranças, não convivíamos com uma situação dessa.

Gasolina a mais de sete reais, dólar valendo seis vezes mais que o pobre real, botijão de gás a mais de 100 levou tudo às alturas. Até o pãozinho nosso de cada dia passou de 1 real. Picolé vale 3 ou 5, coco a 8 ou 10, carne acima de 30, sobraram ossos a 1,99 e pé de galinha a 5,99, se achar. Este será lembrado como o governo do osso ou do pé de galinha, que, vivo, mata pinto, e morto, deixa vivo.

Enquanto isso, “um verme passeia”, como diz a música popular, não na lua cheia, mas, na Itália, para visitar sua origem e a do fascismo, do qual é o maior propagador em nosso país, e ao Oriente Médio, levando comitiva desnecessária, inútil, com as mordomias tão apreciadas por esse tipo de gente.

Afinal, que interesse tem para o nosso país a presença na comitiva da esposa do presidente, de dois de seus filhos, de ministros da área de segurança e de defesa e dos secretários de assuntos estratégicos e da (falta de) cultura? O que fazem nessa malta o deputado federal Hélio Lopes, o vereador mineiro Nikolas Ferreira e o ex-senador Magno Malta, defenestrado do Senado? Também não sei o motivo por que a esse grupo se juntou o tal desembargador carioca, que não julgou o processo das rachadinhas do filho 01, para se juntar aos bons, como disse um bolsominion nas redes sociais.