Bolsonaro nega incêndio na Amazônia e diz que ataque sobre isso é injusto

Ao participar de evento com investidores em Dubai , nos Emirados Árabes Unidos, o presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (15) que os ataques que o Brasil sofre em relação à Amazônia não são justos e convidou autoridades árabes e investidores locais a conheceram a região. A reportagem foi publicada na Agência Brasil.

“Nós queremos que os senhores conheçam o Brasil de fato. Uma viagem, um passeio pela Amazônia é algo fantástico. Até para que os senhores vejam que a nossa Amazônia, por ser uma floresta úmida, não pega fogo”, disse Bolsonaro.

O presidente Jair Bolsonaro em Dubai Crédito: Alan Santos/PR

Durante a abertura do Fórum Invest in Brasil, a autoridade afirmou que mais de 90% da Amazônia se mantém preservada. O presidente disse ainda que o país está de portas abertas para negócios, sobretudo no setor de agricultura.

“A Amazônia é um patrimônio. A Amazônia é brasileira. E vocês, lá, comprovarão isso e trarão realmente a imagem que condiz com a realidade”, concluiu.

O Estadão publicou também, nesta segunda-feira (15), que o presidente Jair Bolsonaro e os ministros passaram a imagem de um país distante do real a autoridades do governo dos Emirados Árabes Unidos e empresários locais durante a viagem a Dubai. Bolsonaro disse aos potenciais investidores que a Amazônia é “fantástica” e um “paraíso na terra”.

O chanceler Carlos França teria sustentado que o governo é bem sucedido na proteção ao meio ambiente.

“Temos no Brasil uma agricultura que é exemplar, e um Código Florestal que garante grande proteção ao meio ambiente. Desde 2019, o governo com apoio das Forças Armadas e de segurança pública tem incrementado políticas contra crimes ambientais. Os desafios de cuidar do meio ambiente num país continental como o Brasil são imensos, mas o governo brasileiro tem envidado esforços bem sucedidos nesse sentido”, disse o ministro das Relações Exteriores.

Ao contrário do discurso do governo, dados do sistema de monitoramento Deter mostram nova alta em outubro, com 877 quilômetros quadrados de vegetação devastada, 5% a mais que no ano passado e recorde para o mês.

MINISTRO CONVIDA INVESTIDORES A CONFIAREM NO BRASIL

A Agência Brasil também publicou nesta segunda-feira (15) que o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, em viagem a Dubai, que os Emirados Árabes Unidos são “os sócios ideais” para os recursos naturais existentes no Brasil.

Durante evento com investidores, Guedes avaliou ainda que o Brasil teve um bom desempenho durante a pandemia da Covid-19 e destacou que a agenda de reformas no país segue em andamento.