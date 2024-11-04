Reeleição, voto obrigatório, mulheres na política: o recado das urnas

Acabadas as eleições deste ano, podemos tirar algumas conclusões que devem servir para alguma reforma eleitoral futura. A primeira delas é que o voto não deve ser obrigatório, mas facultativo, como nas principais democracias do mundo . Cerca de um terço dos eleitores não foi votar ou votou em branco ou nulo, por razões diversas. Ou por descrença nos políticos, por desmotivação ou como forma de protesto.

O certo é que não votaram e a abstenção tem aumentado, a cada período eleitoral. Voto é direito e dever, como a vacina, que muitos não querem exercer. Não devem ser penalizados por isso. Nem com uma pequena multa nem com outras penalizações, como ocorre, atualmente. O voto deve ser um instrumento voluntário, consciente e crítico. Simples, assim.

Outra questão são as reeleições. A maioria dos candidatos que concorreram à reeleição voltaram aos cargos. Isso deveria ser repensado, pois a máquina política os favorece. Talvez o melhor seja estender o mandato para cinco anos e acabar a reeleição. Ou então, obrigar todos os candidatos a se exonerarem dos cargos, por um período de seis ou nove meses antes das eleições. Isso daria oportunidade, também, aos ociosos vices, que também foram eleitos com os titulares, a exercerem mandatos e a se prepararem para futuros cargos ou funções.

É inconcebível como quase não há renovação nas câmaras e assembleias e, mesmo, em cargos executivos. Na Serra, por exemplo, o jovem prefeito eleito concorreu com outro jovem deputado , após décadas de revezamento de velhos políticos no poder.

Também deve ser repensada a remuneração de vereadores, principalmente em municípios pequenos, com receita reduzida. A vereança deveria ser exercida por cidadãos não remunerados, que deveriam receber, apenas, uma ajuda de custo, quando forem às sessões.

Talvez o mesmo deva ocorrer com os deputados. Ser representante legislativo não deve ser visto como profissão. E ninguém deveria ser reeleito por vários mandatos e muito menos, indefinidamente. A legislação define 75 anos como limite para exercer cargo público. E isso deveria valer, também, para os políticos. Alguns foram eleitos com mais de oitenta anos, tirando a oportunidade de jovens lideranças ocuparem esses cargos. Como diz o povo, não largam o osso.

Por último, a questão do voto nas e das mulheres. Atualmente, a maioria do eleitorado brasileiro é formado pelas mulheres, cerca de 53%, no entanto, apenas 18% delas se elegeram prefeitas ou vereadoras, no último pleito. A conquista do direito ao voto feminino, no Brasil, ocorreu em 1932, inicialmente facultativo, só tornado obrigatório em 1934. Na década anterior, foi intensa a campanha sufragista liderada por Bertha Lutz, dentre outras.

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Em 1927, o Rio Grande Norte, terra natal de nossa primeira feminista, Nísia Floresta (1810-1885), aprovou o direito ao voto às mulheres e elegeu, em 1929, a primeira prefeita da América do Sul, Alzira Soriano. Em 1934, Antonieta de Barros foi a primeira mulher negra eleita deputada estadual no Brasil, em SC. A médica Carlota Pereira de Queiroz, de SP, foi a primeira deputada federal, em 1934.

No Espírito Santo, registra-se o pioneirismo de Da. Emiliana Emery Viana (1874-1957), de Guaçuí, a primeira mulher capixaba a conquistar o direito ao voto, em 1929, e da professora Judith Leão Castello Ribeiro (1898-1982), a primeira deputada estadual, eleita em 1947 e reeleita por quatro mandatos, até 1962.