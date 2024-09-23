Inverno ou inferno: como definir o que vivemos neste ano?

Chegamos ao fim de um dos invernos mais quentes, secos e enfumaçados dentre os 69 que já vivi neste planeta. Me lembro dos invernos de minha infância, na Serra do Caparaó, quando o frio congelava até os ossos e mamãe tricotava blusas e meias de lã para nos aquecer. Saudades!

Agora, quando subo para as montanhas, só vejo fumaça e fogo por toda part e. Um verdadeiro inferno! Pelo menos, era a concepção que tínhamos, desde crianças, por influência católica, de que o inferno seria um lugar muito quente, onde se queimavam os maus, após a morte, pagando por erros e pecados cometidos quando vivos.

Parece que a palavra “inferno” é anterior ao Cristiano, do latim “inferus”, e designava “lugares baixos”, não necessariamente quentes. Daí para “infernus” foi uma questão de tempo. O conceito de “ida para lugares inferiores”, após a morte, está presente em diferentes religiões, mitologias e filosofias, representando a morada dos mortos indistintamente, segundo alguns, ou o lugar de condenação e de grande sofrimento das pessoas más, segundo outros.

Quem popularizou o conceito de “Inferno” como lugar de condenação eterna foi Dante (1265-1321), o célebre escritor florentino, que, em sua notável obra “A Divina Comédia”, de 1321, descreve a viagem do poeta ao Inferno, Purgatório e Paraíso, guiado, inicialmente, pelo poeta romano Virgílio. Esses três conceitos nem são bíblicos e, portanto, é um caso eloquente de uma obra literária influenciar toda uma religião, o cristianismo.

As escrituras descrevem o castigo dos maus no inferno como “fogo eterno”. Na Bíblia, o inferno foi criado para punir o diabo e seus anjos, e aqueles que morrem em pecado. Em Mateus 8,12, Jesus disse que o Inferno é um lugar de “trevas, onde haverá choro e ranger de dentes”. É o lugar destinado àqueles que praticam o mal, onde a presença de ira de Deus está presente. Mas foi Dante quem descreveu o Inferno com algumas particularidades que o tornaram um lugar tão temido pelos que nele acreditam.

O Inferno de Dante, a primeira parte de “A Divina Comédia”, compõe-se de 34 cantos, com cerca de 140 versos cada. Para ele, o inferno é um local no interior da terra formado por nove círculos, concepção medieval, segundo a qual o universo é formado por diversos círculos concêntricos. Os nove círculos do inferno estão associados aos pecados cometidos, sendo o último o de maior gravidade.

Bombeiros no combate ao fogo na Rodovia do Contorno, na Serra Crédito: Fernando Madeira

No primeiro círculo, estão os pagãos virtuosos; no segundo, os luxuriosos; no terceiro, os gulosos; no quarto, os gananciosos; no quinto, os cometidos pela ira; no sexto, os heréticos; no sétimo, os violentos; no oitavo, os fraudulentos e no nono, os traidores.