Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atos golpistas

Baderneiros de Brasília mudaram o lema da bandeira: caos e barbárie

Eles quebraram não só as vidraças, móveis e objetos públicos, mas também a ordem institucional democrática, para instaurar a desordem, o caos e a sujeira

Públicado em 

16 jan 2023 às 00:20
Francisco Aurelio Ribeiro

Colunista

Francisco Aurelio Ribeiro

No dia primeiro deste ano, o Brasil mostrou ao mundo uma bela imagem de civilização e de humanidade. O presidente Lula, eleito para um terceiro mandato, tomou posse na presença de dezenas de delegações estrangeiras e de milhares de pessoas que assistiram pela televisão e pelas redes sociais os sinais evidentes de que o Brasil é uma democracia, respeita as leis e a vontade de seus eleitores. E, diante da fuga do ex-presidente para o exterior, para não passar a faixa presidencial, o povo brasileiro o fez pelas mãos de uma mulher negra, de uma criança de comunidade, do cacique Raoni, símbolo-mor da resistência dos povos originários, de um deficiente físico e de outros brasileiros convidados para nos representar naquele ato simbólico. Foi linda a festa! Parecia que o ano tinha começado bem.
Uma semana depois, tudo desandou. Centenas de ônibus lotados de bolsonaristas raivosos, financiados por milícias e por empresários descontentes com a eleição do Lula, chegaram a Brasília e se juntaram aos que lá já estavam aquartelados, todos vestidos com a camisa da seleção brasileira de futebol, alguns enrolados em bandeiras nacionais e, escoltados por forças policiais, marcharam em direção à Praça dos Três Poderes, invadiram as sedes do Congresso Nacional, do Palácio da Justiça e do Palácio do Planalto, destruindo tudo, num ato de selvageria e barbárie jamais visto em nosso país. Longe do conflito, isolado por barreiras que caíram com as chuvas torrenciais, assisti a umas três horas de terror: pessoas enlouquecidas quebraram as vidraças dos palácios, adentraram os recintos e saíram destruindo tudo o que viam pela frente, desde os móveis utilitários às obras de arte que fazem parte do patrimônio histórico nacional. Um horror! A pouca guarda ali disponível pouco fez diante daquela multidão e alguns até fizeram vistas grossas, não cumprindo seu papel de defesa e de segurança dos prédios públicos.
Bolsonaristas golpistas causam destruição nas sedes dos três poderes em Brasília (DF)
Destruição em Brasília Crédito: VAlter Campanato/Agência Brasil
Houve uma reação imediata dos Três Poderes, apoio maciço da maioria do povo brasileiro e dos chefes de estado estrangeiros, a democracia foi restabelecida. A intenção dos vândalos era provocar a desordem, propiciando um golpe militar, com a volta de seu chefe, que de longe a tudo assistia, juntamente com o seu ex-ministro da Justiça, recém-nomeado como Secretário de Segurança do Distrito Federal e que, sabendo do movimento de golpistas em marcha a Brasília, saiu do país, para que tudo ocorresse como o planejado. Exonerado no mesmo dia, teve a prisão decretada e deve se juntar aos mil e tantos detidos no dia da tentativa de golpe.
Talvez o dia 8 de janeiro fique na história como o dia da intentona bolsonarista, um episódio que jamais será esquecido, para não ser repetido.
A bandeira nacional, vilipendiada por esses fanáticos fascistas, teve o seu slogan adulterado, pois a ordem virou caos e o progresso foi interrompido pela barbárie, o oposto de civilização.

Veja Também

Empresário e tatuador do ES estão entre presos no DF por atos golpistas

Baderneiros de Brasília não são criminosos comuns, mas inimigos do Estado

Não somos mais crianças, pirraça não combina com democracia

Freud, no seu magistral ensaio sobre “O Mal-Estar na Cultura”, afirma que um país atinge seu mais grau de civilização, quando o protege contras as forças da natureza, o solo é cultivado, a riqueza mineral é extraída para benefícios de todos, os meios de comunicação são amplos, ágeis e dignos de confiança, espaços verdes são criados e conservados na cidade, e convivemos com o asseio e a ordem. Para ele, a sujeira de qualquer espécie é incompatível com a civilização, o que inclui a limpeza do corpo humano. Afirma: “não nos surpreende a ideia de estabelecer o emprego do sabão como um padrão real de civilização”. E complementa: “Isso é igualmente verdadeiro quanto à ordem, uma espécie de compulsão a ser repetida e cujos benefícios são incontestáveis”.
Pois bem, os baderneiros de Brasília quebraram não só as vidraças, móveis e objetos públicos, mas também a ordem institucional democrática, para instaurar a desordem, o caos e a sujeira que provocaram e a que estavam acostumados nos acampamentos em frente aos quartéis. Agora, os detidos reclamam e se dizem em campos de concentração nazistas, sob protesto da comunidade judaica. Mais uma vez, eles não sabem o que dizem, pois desconhecem a história. Devem pagar por seus crimes, pois a justiça, a lei, a ordem, o progresso e a democracia hão de prevalecer em nosso país.

Francisco Aurelio Ribeiro

É doutor em Letras, professor e escritor. Seus textos tratam de literatura, grandes nomes do Espírito Santo e atualidades.

Tópicos Relacionados

Brasília (DF) Golpistas Atos Antidemocráticos Invasão em Brasília
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados