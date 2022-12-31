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EUA

Bolsonaro dá autógrafos e combina pelada com apoiadores em Orlando

Bolsonaro conversou com cerca de 50 pessoas que o aguardavam em frente à casa onde está hospedado, de propriedade do ex-lutador de MMA José Aldo

Publicado em 31 de Dezembro de 2022 às 12:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 dez 2022 às 12:21
presidente Jair Bolsonaro (PL) conversou e tirou fotos com apoiadores na manhã deste sábado (31), em Kissimmee, Orlando (EUA).
Bolsonaro conversou com cerca de 50 pessoas que o aguardavam em frente à casa onde está hospedado, de propriedade do ex-lutador de MMA José Aldo.
Durante a conversa, ele tirou fotos, autografou camisetas e prometeu participar de uma pelada com seus apoiadores nos próximos dias.
O presidente disse ainda que deve passar o réveillon no imóvel em que está hospedado e informou que não deve falar com a imprensa, por enquanto.
Bolsonaro chegou a Orlando na noite desta sexta (30).
Presidente Jair Bolsonaro é visto em condomínio em Orlando (EUA)
Presidente Jair Bolsonaro é visto em condomínio em Orlando (EUA) Crédito: Reprodução
Na chegada, ele só acenou para 30 apoiadores que o esperavam do lado de fora da casa e o receberam aos gritos de "mito".
Depois que o presidente entrou no imóvel, seguranças disseram que ele estava muito cansado e que deveria falar na manhã deste sábado (31).
Desde as primeiras horas do dia, apoiadores o esperavam em frente à casa, estimulados pela mensagem publicada às 8h no Twitter pelo presidente por conta da morte do papa Bento XVI.

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