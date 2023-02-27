A guerra da Ucrânia e tantas outras guerras por aí

Guerra na Ucrânia: O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se dirige à nação em Moscou, na Rússia, nesta quarta-feira, 21 de setembro de 2022. Crédito: ASSOCIATED PRESS

guerra da Ucrânia completou um ano, após a invasão russa a seu território, em 24 de fevereiro de 2022. Putin , o senhor da guerra, o principal responsável por essa decisão, chamou de operação militar na Ucrânia o que, na verdade, era uma guerra de conquista de territórios, que ele considera seus.

Esperava que, rapidamente, atingisse seus objetivos, como ocorreu na Crimeia, em 2014, mas a Otan, a União Europeia e os Estados Unidos reagiram na mesma proporção, enviando armas e munições à Ucrânia, e a guerra se prolonga até hoje. E pode durar muito mais, se continuar assim.

Daí a proposta do presidente Lula de que haja um cessar-fogo e que as partes litigantes se sentem para dialogar, na tentativa de um acordo. A Turquia tentou fazer isso o ano passado, mas não conseguiu. O Brasil, com China, Índia e África do Sul, os outros membros do Brics, podem e devem intermediar esse conflito que já matou milhares de pessoas, nos dois lados, e provocou a saída de mais de dois milhões de refugiados ucranianos e de muitos russos insatisfeitos com a guerra.

A maior parte da população russa apoia o sanguinário Putin, mas muitos jovens não querem ir para uma batalha inglória. Tudo não passa de uma disputa de poder entre as duas maiores potências bélicas do mundo, Rússia e EUA.

Enquanto a guerra da Ucrânia não sai do noticiário, pois acontece no coração da Europa, celeiro do mundo, outras guerras violentas se espalham pelo mundo, sem a mesma repercussão. A guerra no Iêmen já dura, pelo menos, onze anos, com mais de 233 mil mortos e 2,3 milhões de crianças em desnutrição aguda. Falta água potável e atendimento médico à população. A ONU classifica o Iêmen como a pior situação humanitária no mundo. No entanto, pouco tenho visto, no noticiário, notícias sobre essa guerra, ações para terminar com o conflito e campanhas para ajudar as crianças famintas. É como se isso não nos importasse como outros conflitos pelo mundo não europeu.

Também pouco se fala de uma guerra que começou na Etiópia, em novembro de 2020, entre o governo central e um partido político na região do Tigré, nordeste daquele lindo país que visitei há poucos anos. Eu me encantei com a sua cultura milenar, sua diversidade cultural, suas belezas naturais. Nós, idosos, nos lembramos da guerra na Etiópia, nos anos 70 e 80, que provocou a destruição das culturas locais e trouxe morte e destruição a milhares de pessoas.

O país estava recuperando seu equilíbrio econômico, após a guerra da Eritreia e a crise da Somália. Agora, nessa nova guerra, mais de nove milhões de etíopes precisam de ajuda humanitária. Há relatos de crimes de guerra, com extermínio em massa de civis e estupro de mulheres e de crianças, como também ocorre na Ucrânia.

Outra guerra que se prolonga é a guerra da Síria. Estive lá um ano antes de a guerra começar e tudo já estava ficando difícil. Poucos turistas iam àquele país, que tinha tanto sítio histórico para visitar. Viajamos pelo país de norte a sul, de Aleppo, ao norte, à fronteira com a Jordânia, no sul. Fomos até Palmira, o belo reino da rainha Zenóbia, cujas ruínas eram patrimônio da humanidade e foram destruídas pelo infame Estado Islâmico.

Um ano depois, em março de 2011, protestos contra do ditador Bashar Al-Assad se transformaram em uma guerra civil de grande escala, que já dura treze anos. O conflito deixou mais de 500 mil mortos, arrasou cidades, como a antes bela Aleppo, e provocou o êxodo de milhares de pessoas espalhadas pelo mundo. O apoio de Putin a Bashar mantém essa guerra indefinidamente, assim como no Iêmen, Arábia Saudita e Irã apoiam os lados dissidentes.

Além dessas, outras guerras se espalham pelo mundo, no Haiti, em Mianmar, em vários países africanos como Mali, Níger, Burkina Faso, Somália, Congo e Moçambique. Luta-se no Afeganistão, pela Caxemira, entre Índia e Paquistão, por questões fronteiriças, entre China e Índia. Conflitos armados há por toda parte, mesmo no Brasil, como o que ocorre agora entre as forças nacionais contra os garimpeiros invasores de terras indígenas.