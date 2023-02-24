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Um ano

Rei Charles e Lula comentam aniversário da Guerra da Ucrânia; veja repercussão

Conflito no país invadido pela Rússia completa um ano nesta sexta-feira (24); líderes de todo o mundo se pronunciaram
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 fev 2023 às 15:39

Publicado em 24 de Fevereiro de 2023 às 15:39

Aliados da Ucrânia reafirmaram seu apoio ao país invadido pela Rússia nesta sexta (24), quando se completa um ano do início do maior conflito em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial.
Muitas das demonstrações de respaldo começaram na véspera, como as luzes azuis e amarelas - cores da bandeira ucraniana - lançadas sobre a torre Eiffel, em Paris, e os prédios da União Europeia (UE), em Bruxelas.
Quando o dia chegou, foi a vez de líderes de todo o mundo se pronunciarem. Alguns anunciaram auxílios pragmáticos, como mais sanções contra a Rússia, caso dos EUA e do Reino Unido, e ajuda militar, como a Polônia.
Os EUA ainda divulgaram o envio de mais US$ 250 milhões para a reconstrução da infraestrutura energética ucraniana, reduzida à metade após ataques de mísseis contínuos pelas tropas russas.
Em Kiev, o presidente Volodimir Zelenski fez um discurso emocionado a membros do governo e das Forças Armadas na praça Santa Sofia. Ele participa nesta sexta de um encontro virtual com o presidente americano, Joe Biden, e outros líderes do G7, grupo que reúne algumas das maiores economias mundiais.

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