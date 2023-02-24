Rei Charles e Lula comentam aniversário da Guerra da Ucrânia; veja repercussão

Aliados da Ucrânia reafirmaram seu apoio ao país invadido pela Rússia nesta sexta (24), quando se completa um ano do início do maior conflito em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial.

Muitas das demonstrações de respaldo começaram na véspera, como as luzes azuis e amarelas - cores da bandeira ucraniana - lançadas sobre a torre Eiffel, em Paris, e os prédios da União Europeia (UE), em Bruxelas.

Un an après l'invasion de l'Ukraine, Paris rend hommage au courage du peuple ukrainien et lui exprime sa solidarité #StandWithUkraine #CitiesWithUkraine pic.twitter.com/UqhTDdDTAH — Paris (@Paris) February 23, 2023

Quando o dia chegou, foi a vez de líderes de todo o mundo se pronunciarem. Alguns anunciaram auxílios pragmáticos, como mais sanções contra a Rússia, caso dos EUA e do Reino Unido, e ajuda militar, como a Polônia.

No momento em que a humanidade, com tantos desafios, precisa de paz, completa-se um ano da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. É urgente que um grupo de países, não envolvidos no conflito, assuma a responsabilidade de encaminhar uma negociação para restabelecer a paz. — Lula (@LulaOficial) February 24, 2023

Os EUA ainda divulgaram o envio de mais US$ 250 milhões para a reconstrução da infraestrutura energética ucraniana, reduzida à metade após ataques de mísseis contínuos pelas tropas russas.

Em Kiev, o presidente Volodimir Zelenski fez um discurso emocionado a membros do governo e das Forças Armadas na praça Santa Sofia. Ele participa nesta sexta de um encontro virtual com o presidente americano, Joe Biden, e outros líderes do G7, grupo que reúne algumas das maiores economias mundiais.